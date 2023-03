Leteckú linku z Piešťan do Tel Aviv využijú aj cestujúci zo Slovenska

Trnava 22. marca (TASR) – Letisko Piešťany bude od 19. apríla poskytovať novú leteckú linku medzi Piešťanmi a Tel Avivom. TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Nová letecká linka nebude iba vstupnou bránou pre turistov z Izraela do Trnavského kraja. "Letenky sú k dispozícii aj pre cestujúcich zo Slovenska, ktorí chcú objaviť Izrael, jeho kultúru či miesta spojené s koreňmi kresťanstva. Okrem toho sa bude v lete z Piešťan lietať aj do prázdninových destinácií v Egypte a Turecku. Potvrdzuje sa, že zachrániť a rozlietať letisko malo zmysel," povedal predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Lietadlo pre 180 pasažierov z Tel Avivu pristane v kúpeľnom meste vždy v stredu o 18.10 h, odlety do Izraela sú plánované na 19.25 h. Let trvá približne 3,5 hodiny. Záujemcovia si môžu letenky kúpiť cez viaceré internetové rezervačné systémy.



"Mať medzinárodné letisko v regióne je pre incomingový cestovný ruch výhodou. Touto linkou však otvárame aj ďalšie príležitosti pre slovenský podnikateľský sektor. Cestovné kancelárie majú možnosť vytvárať balíky zaujímavé pre slovenských dovolenkárov a pútnikov do Svätej zeme, ktorých súčasťou sú aj letenky na linke Piešťany – Izrael," doplnila riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.



Piešťanské letisko prispeje k zvýšeniu počtu návštevníkov z Izraela v Trnavskom kraji, kde pred pandémiou práve oni patrili po Čechoch a Nemcoch počtom prenocovaní k najčastejším zahraničným hosťom. "V roku 2022 zaznamenal Štatistický úrad SR nárast počtu izraelských turistov. Do Trnavského kraja ich zavítalo 2854, pričom rok predtým ich bolo iba 558. V hoteloch a penziónoch strávili vlani dohromady 33.561 nocí," informoval Palkovič.