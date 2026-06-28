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Letisko Bratislava očakáva rekordný rast počtu cestujúcich aj v lete
Najviac charterových letov pre cestovné kancelárie je už dlhodobo do tureckej Antalye.
Autor TASR
Bratislava 28. júna (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave očakáva pokračovanie doterajšieho rekordného nárastu počtu cestujúcich aj v letných mesiacoch. Ich počet má v júni presiahnuť 400.000, v júli aj auguste ich má byť viac ako 500.000. Ako v rozhovore pre TASR povedala hovorkyňa letiskovej spoločnosti Veronika Demovičová, počas zvýšenej prevádzky im vypomáha aj takmer 200 brigádnikov.
„Spravidla od polovice júna do polovice septembra je najsilnejšia sezóna v letectve, kedy je naplánovaných najviac letov. Ale už zaznamenávame, že sezóna sa predlžuje, čiže veľa letov je aj počas mája do dovolenkových destinácií, napríklad do Turecka, Grécka či Egypta,“ uviedla Demovičová. V máji odbavili takmer 400.000 pasažierov, v júni až auguste ich má byť ešte viac.
Za päť mesiacov tohto roka prešlo bránami najväčšieho slovenského letiska vyše 1,4 milióna cestujúcich, čo bolo medziročne o 142 % viac. Zvýšený nápor cestujúcich na začiatku letnej sezóny podľa hovorkyne zatiaľ stíhajú.
„Bolo potrebné prijať takmer 200 brigádnikov, ktorí nám pomáhajú pri odbavovaní a navigovaní cestujúcich od lietadla do príletovej haly. Pomáhajú pri check-ine, pri registrácii na let, na bezpečnostnej kontrole. Nevykonávajú kontrolu samotnú, skôr asistenčnú službu, kedy informujú cestujúcich, čo patrí do prepravky, že si majú zložiť okuliare, hodinky, prípadne vyzuť podpätkové topánky,“ priblížila Demovičová.
Od júna do septembra je na bratislavskom letisku naplánovaných viac ako 3100 charterových a 10.200 pravidelných odletov a príletov. Najviac letov na pravidelných linkách bude podľa hovorkyne do Barcelony, Londýna, Košíc, Malagy, Alicante, Neapolu a späť. „Je to aj z toho dôvodu, že do Barcelony, Košíc, Ríma sú lety dvakrát denne, čiže až 14-krát týždenne. Pre vysokú frekvenciu týždenných letov sú aj tieto linky najvyužívanejšie, najviac cestujúcich tam cestuje,“ uviedla hovorkyňa.
Najviac charterových letov pre cestovné kancelárie je už dlhodobo do tureckej Antalye. Nasleduje egyptská Hurgada, veľmi vzrástol záujem o tuniský Monastir, ktorý prekonal aj lety do Larnaky na Cypre, a Burgas v Bulharsku.
Aktuálne letisko vybavuje denne aj viac ako sto letov s cestujúcimi, teda odlety a prílety. V júli je naplánovaných aj 120 až 150 príletov a odletov pravidelných a charterových liniek. „To nie je ale všetka prevádzka. Ešte máme okrem toho súkromné lety, nákladné lety, lety leteckých škôl, lety štátne, teda leteckého útvaru ministerstva vnútra a ďalšie pohyby lietadiel, napríklad technické prelety, pozičné lety, záchranárske lety, lety vrtuľníkov. Prevádzka je ešte oveľa vyššia,“ vymenovala Demovičová.
Letová prevádzka je zameraná skôr na to, koľko letov vedia odbaviť za jednu hodinu na vzletovo-pristávacej dráhe. Koľko cestujúcich za hodinu môže vybaviť päť röntgenov na bezpečnostnej kontrole, koľko ich môžu vybaviť pri batožinových pásoch.
„Sú presne stanovené limity. Ak máme naplánované lety, že by sme už tieto limity nedosahovali, že by naša bezpečnostná kontrola nestíhala a naše dráhy už nestíhali, máme slotového koordinátora na letisku,“ vysvetlila Demovičová. Tento zamestnanec koordinuje časy leteckým spoločnostiam. „A ak vidí v systéme, že by sme už v určitej hodine nedokázali prijať vyšší počet lietadiel, tak v tej hodine už nepovolí slot leteckej spoločnosti, ak oň žiada,“ dodala hovorkyňa.
„Spravidla od polovice júna do polovice septembra je najsilnejšia sezóna v letectve, kedy je naplánovaných najviac letov. Ale už zaznamenávame, že sezóna sa predlžuje, čiže veľa letov je aj počas mája do dovolenkových destinácií, napríklad do Turecka, Grécka či Egypta,“ uviedla Demovičová. V máji odbavili takmer 400.000 pasažierov, v júni až auguste ich má byť ešte viac.
Za päť mesiacov tohto roka prešlo bránami najväčšieho slovenského letiska vyše 1,4 milióna cestujúcich, čo bolo medziročne o 142 % viac. Zvýšený nápor cestujúcich na začiatku letnej sezóny podľa hovorkyne zatiaľ stíhajú.
„Bolo potrebné prijať takmer 200 brigádnikov, ktorí nám pomáhajú pri odbavovaní a navigovaní cestujúcich od lietadla do príletovej haly. Pomáhajú pri check-ine, pri registrácii na let, na bezpečnostnej kontrole. Nevykonávajú kontrolu samotnú, skôr asistenčnú službu, kedy informujú cestujúcich, čo patrí do prepravky, že si majú zložiť okuliare, hodinky, prípadne vyzuť podpätkové topánky,“ priblížila Demovičová.
Od júna do septembra je na bratislavskom letisku naplánovaných viac ako 3100 charterových a 10.200 pravidelných odletov a príletov. Najviac letov na pravidelných linkách bude podľa hovorkyne do Barcelony, Londýna, Košíc, Malagy, Alicante, Neapolu a späť. „Je to aj z toho dôvodu, že do Barcelony, Košíc, Ríma sú lety dvakrát denne, čiže až 14-krát týždenne. Pre vysokú frekvenciu týždenných letov sú aj tieto linky najvyužívanejšie, najviac cestujúcich tam cestuje,“ uviedla hovorkyňa.
Najviac charterových letov pre cestovné kancelárie je už dlhodobo do tureckej Antalye. Nasleduje egyptská Hurgada, veľmi vzrástol záujem o tuniský Monastir, ktorý prekonal aj lety do Larnaky na Cypre, a Burgas v Bulharsku.
Aktuálne letisko vybavuje denne aj viac ako sto letov s cestujúcimi, teda odlety a prílety. V júli je naplánovaných aj 120 až 150 príletov a odletov pravidelných a charterových liniek. „To nie je ale všetka prevádzka. Ešte máme okrem toho súkromné lety, nákladné lety, lety leteckých škôl, lety štátne, teda leteckého útvaru ministerstva vnútra a ďalšie pohyby lietadiel, napríklad technické prelety, pozičné lety, záchranárske lety, lety vrtuľníkov. Prevádzka je ešte oveľa vyššia,“ vymenovala Demovičová.
Letová prevádzka je zameraná skôr na to, koľko letov vedia odbaviť za jednu hodinu na vzletovo-pristávacej dráhe. Koľko cestujúcich za hodinu môže vybaviť päť röntgenov na bezpečnostnej kontrole, koľko ich môžu vybaviť pri batožinových pásoch.
„Sú presne stanovené limity. Ak máme naplánované lety, že by sme už tieto limity nedosahovali, že by naša bezpečnostná kontrola nestíhala a naše dráhy už nestíhali, máme slotového koordinátora na letisku,“ vysvetlila Demovičová. Tento zamestnanec koordinuje časy leteckým spoločnostiam. „A ak vidí v systéme, že by sme už v určitej hodine nedokázali prijať vyšší počet lietadiel, tak v tej hodine už nepovolí slot leteckej spoločnosti, ak oň žiada,“ dodala hovorkyňa.