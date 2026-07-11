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Letisko Bratislava plánuje do konca augusta vybaviť 3 milióny ľudí
Celková predpokladaná ročná kapacita bratislavského letiska je päť miliónov cestujúcich.
Autor TASR
Bratislava 11. júla (TASR) - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave očakáva, že v letných mesiacoch júl a august odbaví spolu viac ako milión cestujúcich. Ich počet by tak po ôsmich mesiacoch tohto roka mohol dosiahnuť tri milióny. Pre TASR to povedal generálny riaditeľ letiskovej spoločnosti Dušan Novota s tým, že hranicu dvoch miliónov pasažierov už presiahli začiatkom júla. Ku koncu tohto roka by sa ich celkový počet podľa jeho odhadu mohol priblížiť k 4,5 miliónu. V celom roku 2025 prešlo najväčším domácim letiskom viac ako 2,4 milióna cestujúcich.
Celková predpokladaná ročná kapacita bratislavského letiska je päť miliónov cestujúcich. V súvislosti s pokračujúcim výrazným nárastom ich počtu a plánovaným rozšírením kapacity Novota predpokladá, že terminál zvládne ročne aj šesť, sedem miliónov pasažierov.
„Z prevádzkových dôvodov je skôr podstatný mesačný údaj. V júli a auguste budeme potrebovať navnímať, ako sa letisko správa pri prepravovaní pol milióna cestujúcich mesačne,“ priblížil šéf letiska. Ak by pol milióna cestujúcich každý mesiac nerobilo výrazný problém, tak podľa Novotu môžu vybaviť ročne šesť miliónov cestujúcich bez problémov. „To teraz vyhodnocujeme, lebo vidíme, že 400.000 cestujúcich mesačne nám nespôsobuje vážne problémy,“ uviedol.
Letisko potrebuje zistiť svoj strop v niektorom mesiaci, keď infraštruktúra už môže mať problém absorbovať cestujúcich. Koncom leta to vyhodnotia a urobia záver. Aj preto na začiatku letnej sezóny posilnili pracoviská hraničnej a cudzineckej polície na letisku.
Letiskový terminál podľa Novotu by mohol zvládnuť aj sedem miliónov cestujúcich ročne, ale to by už vyzeralo ako na niektorých talianskych letiskách, kde sa cestujúci tlačia. „Tomuto sa chceme vyhnúť, aby kultúra cestovania cez Bratislavu bola príjemná, ako doteraz bola. Cestujúci veľmi radi vnímajú, že pribúdajú linky. A potom tí istí cestujúci sú nespokojní, že je veľa ľudí. No to je vďaka tomu, že je veľa liniek,“ upozornil Novota.
Ak chcú mať cestujúci z Bratislavy veľa atraktívnych liniek, podľa generálneho riaditeľa letiska to viaže so sebou nových cestujúcich. Už to nie je zaspaté letisko ako predtým, keď vybavilo za deň niekoľko letov. „Rast letiska je extrémne rýchly. V rámci našich možností nedokážeme úplne hneď všetko riešiť z týždňa na týždeň,“ dodal Novota.
Celková predpokladaná ročná kapacita bratislavského letiska je päť miliónov cestujúcich. V súvislosti s pokračujúcim výrazným nárastom ich počtu a plánovaným rozšírením kapacity Novota predpokladá, že terminál zvládne ročne aj šesť, sedem miliónov pasažierov.
„Z prevádzkových dôvodov je skôr podstatný mesačný údaj. V júli a auguste budeme potrebovať navnímať, ako sa letisko správa pri prepravovaní pol milióna cestujúcich mesačne,“ priblížil šéf letiska. Ak by pol milióna cestujúcich každý mesiac nerobilo výrazný problém, tak podľa Novotu môžu vybaviť ročne šesť miliónov cestujúcich bez problémov. „To teraz vyhodnocujeme, lebo vidíme, že 400.000 cestujúcich mesačne nám nespôsobuje vážne problémy,“ uviedol.
Letisko potrebuje zistiť svoj strop v niektorom mesiaci, keď infraštruktúra už môže mať problém absorbovať cestujúcich. Koncom leta to vyhodnotia a urobia záver. Aj preto na začiatku letnej sezóny posilnili pracoviská hraničnej a cudzineckej polície na letisku.
Letiskový terminál podľa Novotu by mohol zvládnuť aj sedem miliónov cestujúcich ročne, ale to by už vyzeralo ako na niektorých talianskych letiskách, kde sa cestujúci tlačia. „Tomuto sa chceme vyhnúť, aby kultúra cestovania cez Bratislavu bola príjemná, ako doteraz bola. Cestujúci veľmi radi vnímajú, že pribúdajú linky. A potom tí istí cestujúci sú nespokojní, že je veľa ľudí. No to je vďaka tomu, že je veľa liniek,“ upozornil Novota.
Ak chcú mať cestujúci z Bratislavy veľa atraktívnych liniek, podľa generálneho riaditeľa letiska to viaže so sebou nových cestujúcich. Už to nie je zaspaté letisko ako predtým, keď vybavilo za deň niekoľko letov. „Rast letiska je extrémne rýchly. V rámci našich možností nedokážeme úplne hneď všetko riešiť z týždňa na týždeň,“ dodal Novota.