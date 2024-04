Košice 11. apríla (TASR) - Letisko Košice oslavuje 100 rokov od prvého komerčného letu do východoslovenskej metropoly. Súčasťou osláv bol štvrtkový špeciálny let Českých aerolínií z Prahy do Košíc a späť. Pri príležitosti výročia letisko podpísalo tiež zmluvu o spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK).



Podľa dobovej tlače sa prvý komerčný let uskutočnil 5. mája 1924 na linke Praha – Bratislava – Košice. Letisko informovalo, že k okrúhlemu výročiu vydalo reprezentatívnu publikáciu Storočie na košickom nebi, ktorá mapuje históriu miestneho letectva od jeho počiatkov po súčasnosť.



V stredu (10. 4.) sa v Národnom divadle Košice konal galavečer pre komunitu partnerov a podporovateľov. Za celoživotný prínos k rozvoju košického vzdušného prístavu na ňom ocenili štyri osobnosti. Ide o bývalú dlhoročnú riaditeľku letiska Martu Horváthovú, publicistu a fotografa Radomíra Mlýnka, exprezidenta SR Rudolfa Schustera a dlhoročného zástupcu ČSA v Košiciach Milana Poláška in memoriam.



Výkonný riaditeľ letiska Košice Thomas Dworschak pripomenul, že v priebehu storočnice sa letisko stalo popredným regionálnym uzlom s pestrou ponukou leteckých liniek. Vlani dosiahlo najúspešnejší rok s rekordným počtom viac ako 625.000 cestujúcich.



Zmluva s KSK smeruje k rozvoju leteckej dostupnosti kraja s dôrazom na príjazdový cestovný ruch. "V najbližších rokoch nás čaká príchod veľkého investora Volvo, ktorý nepochybne ocení dostupnejšie spôsoby dopravy. Rovnako chceme do regiónu prilákať aj ďalších významných investorov, čo vyspelejšia infraštruktúra zjednoduší," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Spoločným záujmom je podľa neho otvorenie nových leteckých liniek, ktoré by podporili aj rozvoj cestovného ruchu.



"Neustále hľadáme nové príležitosti ponuky leteckých spojení z Košíc. Verím, že užšia spolupráca s KSK nám pomôže ešte aktívnejšie napĺňať naše ambície a zároveň tak prispievať k dlhodobo udržateľnému rozvoju kraja," skonštatoval Dworschak.