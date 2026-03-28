< sekcia Regióny
Letisko Košice spúšťa letný letový poriadok, pribudnú dve linky
Autor TASR
Košice 28. marca (TASR) - Letisko Košice od nedele (29. 3.) zavádza letný letový poriadok. Znamená to rekordný počet 12 pravidelných liniek, dve nové destinácie - do Malagy a Ríma, ako aj viac letov na spojeniach do Bratislavy, Prahy či Zadaru. Informoval o tom hovorca letiska Juraj Toth.
Nové letecké spojenie do španielskej Malagy spustí spoločnosť Ryanair v pondelok 30. marca. Lietať sa bude dvakrát týždenne, vždy v pondelok a vo štvrtok.
Na najväčšie letisko v Taliansku, rímske Fiumicino, začne spoločnosť Wizz Air lietať od utorka 31. marca. Linka bude prevádzkovaná každý utorok a sobotu.
Ako informoval výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Thomas Dworschak, vzdušný prístav za prvé dva mesiace tohto roka vybavil viac ako 104.000 cestujúcich, čo je medziročný nárast o 36 percent. „Naša dlhodobá trpezlivá práca v kombinácii s angažovanými partnermi a silným dopytom po lietaní v rámci našej spádovej oblasti prináša výsledky aj v podobe rekordného počtu pravidelných destinácií. Celkovo tento letový poriadok potvrdzuje, že sme vďaka ponuke troch sieťových dopravcov a atraktívnym destináciám v nízkonákladovom segmente z pohľadu konektivity slovenskou letiskovou jednotkou,“ uviedol.
Na linke do Prahy bude spoločnosť Ryanair lietať počas celého letného letového poriadku sedemkrát týždenne. Zároveň od 29. marca vracia do ponuky aj spojenie do chorvátskeho Zadaru. V apríli bude prevádzkované trikrát týždenne, v máji až päťkrát, počas mesiacov jún a august trikrát a v septembri dvakrát týždenne. Okrem toho Ryanair naďalej prevádzkuje spojenia na letiská Dublin, Londýn Stansted a Liverpool.
Spoločnosť Wizz Air už od 21. marca zvýšila počet letov na vnútroštátnej linke Košice - Bratislava na 13 letov týždenne. Každý deň okrem stredy sa lieta ráno a večer, v stredu ja naplánovaný ranný let. Okrem Bratislavy a Ríma Wizz Air naďalej prevádzkuje spojenie na letisko Londýn Luton, na ktorom ponúkne nové atraktívnejšie časy odletov.
Poľský národný dopravca LOT pokračuje v prevádzkovaní linky do Varšavy. Lieta sa šesťkrát týždenne prúdovými lietadlami Embraer. Novinkou je, že LOT už do Košíc nebude lietať na neskorých večerných letoch, ale v plánovaných popoludňajších hodinách.
Spoločnosť Swiss opäť počas letného letového poriadku navyšuje počet letov na linke do Zürichu na štyri týždenne.
Tretí sieťový prepravca v Košiciach Austrian Airlines vstupuje do letného letového poriadku už tradične s 13 letmi týždenne na linke Košice - Viedeň, pričom všetky sú prevádzkované lietadlami Embraer E-195.
Na letnú dovolenkovú sezónu s odletom z Košíc je naplánovaných viac ako 850 charterových letov do 17 destinácií v desiatich krajinách: Albánsku (Tirana), Turecku (Antalya, Izmir), Bulharsku (Burgas), Grécku (Heraklion, Rodos, Thessaloniki, Zakynthos, Patras), Egypte (Hurghada, Marsa Matruh, El Alamein), Španielsku (Palma de Mallorca), Taliansku (Olbia), Tunisku (Monastir), Bahrajne (Manama) a na Cypre (Larnaca). Zájazdy a letenky sú dostupné prostredníctvom cestovných kancelárií a leteckých agentúr.
