Letisko Košice získalo nové záchranné hasičské vozidlo

Košice 20. januára (TASR) - Letisko Košice má nové záchranné hasičské vozidlo. Do prevádzky ho uviedli v piatok za prítomnosti dočasne povereného ministra dopravy Andreja Doležala (Sme rodina). Ide o automobil Ziegler Z6 s podvozkom 6x6 s vysokým výkonom, informovalo TASR letisko.



Vozidlo obstarali za pomoci finančného príspevku od Ministerstva dopravy (MD) SR. Jeho hmotnosť je 39 ton, čerpadlo dokáže dávkovať vodu alebo penu. Okrem toho je možné pri hasení použiť aj suchý prášok. Vozidlo s nádržou na vodu s objemom 12.500 litrov, nádržou na penidlo s objemom 1500 litrov a 250 kilogramov hasiaceho prášku tak zabezpečuje koncentrovanú hasiacu silu.



Pre letisko je to už štvrtý letiskový špeciál, ktorý má k dispozícii na nasadenie pri vzniku mimoriadnej udalosti. "Doplnili sme tak náš vozový park o ďalšie vozidlo, ktoré spĺňa najvyššie štandardy pri požiarnych zásahoch a protipožiarnej asistencii," uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Thomas Dworschak.



"Som veľmi rád, že naše letiská postupne vybavujeme tou najmodernejšou technikou. Verím však, že toto vozidlo bude slúžiť v prvom rade na tréning a v ostrej prevádzke ho hasiči nebudú musieť využiť," skonštatoval Doležal.



Košické letisko potvrdilo, že pravidelne vysiela svojich hasičov na výcvik do medzinárodného tréningového strediska v Teesside v Anglicku, kde absolvujú reálny tréning s horiacim palivom. V prípade nehody či požiaru v priestoroch letiska sú však rovnako dôležité aj letiskové zásahové vozidlá.