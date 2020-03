Letisko Košice zrušilo pre nový koronavírus 150 letov

Košice 13. marca (TASR) – Letisko Košice v súvislosti s výskytom nového koronavírusu zrušilo celkovo 150 letov. Ako TASR informovala hovorkyňa košického letiska Karolína Linhartová, Ústredný krízový štáb SR prijal vo štvrtok (12. 3.) rôzne preventívne opatrenia, ktoré sa dotkli aj košického letiska.



"V súlade s plnením uznesenia vlády Slovenskej republiky týkajúceho sa vyhlásenia mimoriadnej situácie s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2 sú civilné lety s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky zakázané," uviedla Linhartová s tým, že nariadenie vstúpilo do platnosti v piatok o 7.00 h a platí do 27. marca.



"Zrušené sú lety leteckých spoločností Českých aerolínií (ČSA) do Prahy v počte 16 príletov a 16 odletov, Austrian Airlines do Viedne v počte 22 príletov a 22 odletov, LOT Polish Airlines do Varšavy v počte 18 príletov a 18 odletov, Eurowings do Düsseldorfu v počte 8 príletov a 8 odletov a Wizzair do Londýna - Luton v počte 11 príletov a 11 odletov," priblížila Linhartová.



O ďalších krokoch ohľadom zmeny termínov letov, prípadne refundácie leteniek je potrebné podľa jej slov kontaktovať letecké spoločnosti alebo cestovné kancelárie.