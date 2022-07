Letisko Poprad-Tatry ohrozuje podľa školy JetAge výchovu pilotov

Poprad 27. júla (TASR) - Dianie na Letisku Poprad-Tatry ovplyvňuje jeho vzťahy s obchodnými partnermi a negatívne vplýva na rozvoj letiska, ako aj na potenciálnu výchovu budúcich pilotov. V súvislosti so žiadosťou zamestnancov o odvolanie riaditeľa letiska Petra Dujavu to tvrdí vedenie leteckej školy JetAge, ktorej strategickým zámerom je otvorenie pobočky pod Tatrami. Rezort dopravy ubezpečuje, že prevádzka letiska v žiadnom smere ohrozená nie je.



"Naša snaha o uzatvorenie potrebných dohôd s Letiskom Poprad, v zmysle všetkých právnych predpisov a regulácií, však bola doposiaľ neúspešná. Zo strany letiska sme sa stretli s prístupom, ktorý do veľkej miery sprevádza ignorancia snahy o diskusiu, neúmerné a neodôvodnené predlžovanie lehôt a zjavná celková snaha neumožniť nám z letiska lietať," uviedla zástupkyňa spoločnosti Martina Oravcová.



Uvedené konanie vníma spoločnosť ako svojvoľné a ničím neodôvodnené, ide podľa nej o bezdôvodný zásah do hospodárskej súťaže a nevyužitie komerčného rozvojového potenciálu letiska. "Pozorne vnímame aktuálne široko medializované informácie v súvislosti s popradským letiskom. Aj naďalej vyvíjame maximálne úsilie pre uzatvorenie takej dohody, ktorá nielen umožní poskytovať letecký výcvik na Letisku Poprad-Tatry, ale zároveň prinesie potrebné financie na jeho ďalší rozvoj," dodáva spoločnosť s tým, že podobné dohody letísk a leteckých škôl sú nielen na Slovensku, ale i všade v zahraničí absolútnym štandardom.



"Robíme všetko preto, aby letisko fungovalo v štandardnom režime, ako doposiaľ, a nepripúšťame žiadne narušenie prevádzky," ubezpečil riaditeľ komunikačného odboru Ministerstva dopravy a výstavby SR Ivan Rudolf. Zároveň TASR potvrdil, že vo štvrtok bude štátna tajomníčka rezortu Katarína Bruncková priamo v Poprade informovať verejnosť o rozhodnutí, či riaditeľa odvolajú alebo nie. S požiadavkou na jeho odvolanie prišli prednedávnom zamestnanci letiska, 50 z nich dokonca podalo hromadnú výpoveď.