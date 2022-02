Letisko Poprad-Tatry ponúka pomoc v súvislosti s vývojom pandémie

Poprad 8. februára (TASR) - Vzhľadom na nepriaznivý vývoj a extrémne rýchlo rastúce počty pacientov s ochorením COVID-19 ponúka Letisko Poprad-Tatry pomoc vo forme priestorov, plôch a personálu. Výkonný riaditeľ letiska Peter Dujava v tejto súvislosti uviedol, že ide napríklad o plochy potrebné na rýchlu výstavbu poľnej nemocnice, logistické sklady alebo aj priestory a plochy na testovanie pacientov.



„Tím letiska vie pomôcť aj so zapojením personálu, či už ide o zložky hasičskej jednotky, útvar letiskovej ochrany či administratívnu podporu,“ dodáva Dujava s tým, že letisko má viacero predpokladov na efektívnu pomoc, ako napríklad priame napojenie na diaľnicu či medzinárodnú leteckú prepravu, úzku spoluprácu s rezortom vnútra či blízkosť koncovej nemocnice v Poprade. Letisko disponuje rozsiahlymi plochami s možnosťou napojenia na inžinierske siete



Letisko ako akciová spoločnosť s majoritným vlastníkom - Ministerstvom dopravy a výstavby SR - ponúka túto formu pomoci všetkým zložkám štátu a obyvateľstva. Pomocnú ruku v pandémii poskytlo už v lete minulého roka, keď sa zapojilo do štúdie s vedecko-výskumným tímom z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzity Komenského. Účelom bola detekcia nového koronavírusu SARS-CoV-2 zo slín vrátane odlíšenia mutácií u cestujúcich prilietajúcich z rôznych krajín. Cieľom štúdie bolo zavedenie neinvazívneho odberu vzoriek, zrýchlenie procesu a príprava podkladov na úspešnú implementáciu metodiky do praxe.