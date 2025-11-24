Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Letisko Poprad Tatry v lete zvýši počet charterových letov

Lietadlo, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Prevádzkovateľom charterových letov budú dve cestovné kancelárie.

Autor TASR
Poprad 24. novembra (TASR) - Letisko Poprad-Tatry na budúci rok v lete výrazné rozšíri ponuku charterových letov. Vedenie letiska po mimoriadne úspešnej sezóne oznámilo historicky prvé charterové spojenie s južným Stredomorím. Počas nadchádzajúceho leta sa ponuka letov spod Tatier rozšíri o dve destinácie. Priamo z Popradu sa budú môcť cestujúci dostať do cyperskej Larnaky a na grécky polostrov Chalkidiki.

Nové destinácie Larnaka a Chalkidiki predstavujú ideálne doplnenie našej aktuálnej ponuky charterových letov, ktorá už dnes zahŕňa Turecko, Bulharsko, Tunisko a Egypt,“ uviedlo vedenie letiska. Upozornilo, že Cyprus a Grécko patria medzi najobľúbenejšie dovolenkové regióny. Prevádzkovateľom charterových letov budú dve cestovné kancelárie.
