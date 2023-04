Pre údajnú bombovú hrozbu evakuovali letisko v Košiciach a Poprade

Košice 17. apríla (TASR) - Letisko v Košiciach a v Poprade v pondelok ráno pre údajnú bombovú hrozbu evakuovali. Pyrotechnická prehliadka na košickom letisku bola negatívna, nález bomby sa zatiaľ nepotvrdil ani na popradskom. Hrozba sa podľa informácií TASR mala týkať aj ďalších letísk na Slovensku.



Prevádzku letiska v Košiciach už obnovili. Pre TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Lucia Kočišová s tým, že lety neboli narušené žiadnym spôsobom. "Po prijatí informácie od Policajného zboru (PZ) na oddelenie letovej prevádzky letiska Košice boli okamžite vykonané všetky potrebné úkony spojené so zaistením bezpečnosti zamestnancov letiska a spoločností pôsobiacich na letisku a cestujúcej verejnosti," uviedla.



Podľa jej slov evakuovali letiskový terminál. Výsledok pyrotechnickej prehliadky budov letiska, priľahlých priestorov a parkovísk bol negatívny. Potvrdila tiež, že ranné pravidelné linky do Viedne, Varšavy a Prahy odleteli bez problémov ešte pred oznámením, že v priestoroch letiska môže byť umiestnená bomba.



Ako pre TASR uviedol Martin Švidroň z oddelenia marketingu Letiska Poprad-Tatry, evakuovať museli približne 100 ľudí. "Aktuálne stále kontrolujú celý náš areál, ktorého súčasťou sú prevádzkové budovy, riadiaca veža, budova všeobecného letectva, administratívna budova aj terminály. Nález bomby sa zatiaľ nepotvrdil," priblížil s tým, že k evakuácii pristúpili približne o 8.30 h.



Bombová hrozba sa týka i letiska v Prievidzi, kde sa počas víkendu začali medzinárodné preteky v bezmotorovom lietaní FCC gliding, potvrdil pre TASR riaditeľ letiska Ľuboš Jánošík. Pondelňajšie disciplíny preto podľa neho zrušili.



V pohotovosti sú bezpečnostné zložky aj v Bratislave, kde je od rána pyrotechnická prehliadka Letiska M. R. Štefánika. "Vykonávajú ju pyrotechnici oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na základe emailu, v ktorom bolo uvedené, že sa má v priestoroch letiska nachádzať bomba," uviedla pre TASR hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová. O výsledkoch pyrotechnickej prehliadky bude polícia informovať po jej ukončení.