Letisko v Poprade upozorňuje na zvýšený pohyb vrtuľníkov
Bude prebiehať výcvik posádok a príprava leteckej techniky v súvislosti so zabezpečením pripravenosti na hasenie lesných požiarov.
Autor TASR
Poprad 1. februára (TASR) - Letisko Poprad-Tatry upozorňuje, že v pondelok (2. 2.) môže verejnosť v blízkosti letiska a v jeho okolí v závislosti od poveternostných podmienok zaznamenať zvýšený pohyb dvoch vrtuľníkov Sikorsky UH-60 Black Hawk. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Ako uvádza, prebiehať bude výcvik posádok a príprava leteckej techniky v súvislosti so zabezpečením pripravenosti na hasenie lesných požiarov.
„Ministerstvo vnútra SR získalo na túto službu grant z fondov Európskej únie, vďaka ktorému bude možné zabezpečiť rýchlejšiu a efektívnejšiu pomoc aj v ťažko dostupných terénoch,“ približuje letisko.
