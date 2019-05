Letisko v Prievidzi hostí viac ako 100 pilotov z 20 krajín sveta

FCC gliding nazývajú piloti i neoficiálnymi majstrovstvami sveta, o pár mesiacov čaká prievidzské letisko ďalšia súťaž, a to majstrovstvá Európy.

Prievidza 1. mája (TASR) - Prievidzské letisko opäť po roku obsadili piloti so svojimi vetroňmi. Zúčastňujú sa tam na 12. ročníku medzinárodnej súťaže v bezmotorovom lietaní FCC gliding. V stredu absolvovali svoj prvý letový deň, v rámci ktorého sa pozreli na Turiec či Tribeč.



"Na súťaži máme obmedzené množstvo pilotov, museli sme štartovú listinu skrátiť o 25 miest, čiže štartuje 106 pilotov. Sú z 20 krajín, z južnej Afriky, Nového Zélandu, Austrálie, Nemecka a ďalších všetkých európskych štátov," povedal pre TASR riaditeľ súťaže Jozef Horňák.



Súťaž oficiálne odštartovala ešte 28. apríla, pre nepriaznivé podmienky však piloti nemohli lietať. "Štyri dni sme sa modlili, aby bolo počasie, v stredu vyšlo a vyzerá, že zajtra (2. 5.) budeme tiež letieť, a potom sa uvidí. Budeme sa modliť, aby sme leteli do konca súťaže viackrát, aby sme odlietali aspoň päť alebo šesť disciplín," priblížil Horňák.



FCC gliding nazývajú piloti i neoficiálnymi majstrovstvami sveta, o pár mesiacov čaká prievidzské letisko ďalšia súťaž, a to majstrovstvá Európy. "Pri výbere pilotov sme robili hlavne to, že sme prijímali tých, ktorí idú na majstrovstvá Európy," ozrejmil riaditeľ súťaže.



Piloti po prvý raz vylietavajú a pristávajú na novej dráhe. "Najkrajšie slovenské letisko sa stalo ešte krajším. Nová dráha ho pozdvihla na ešte vyššiu úroveň," zhodnotil Horňák.



Organizátormi súťaže, ktorá potrvá do 9. mája, sú Košická letecká agentúra a Aeroklub Prievidza.