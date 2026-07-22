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Letisková pristávacia dráha v Poprade sa zmení na športovú arénu
Bežecké podujatie je pritom určené pre všetky generácie.
Autor TASR
Poprad 22. júla (TASR) - Letisková pristávacia dráha v Poprade sa už o niekoľko dní zmení na športovú arénu. V nedeľu 26. júla sa tam totiž uskutoční historický prvý beh pod názvom Tatry Airport Run 2026. Organizátori TASR informovali, že ide o preteky, ktoré spájajú šport a adrenalín s panorámou Vysokých Tatier.
„Tatry Airport Run nie je len o výsledkoch a časoch. Je to podujatie, ktoré ponúka emóciu, akú inde nezažijete - štartovať na pristávacej dráhe s výhľadom na naše veľhory je výnimočné. Chceme, aby si každý odniesol nielen športový výkon, ale aj zážitok, na ktorý bude ešte dlho spomínať,“ hovorí organizačný tím podujatia. Na rozdiel od trailových či mestských behov chcú tentoraz ponúknuť čistý pocit priestoru, rýchlosti a slobody na letiskovej dráhe.
Bežecké podujatie je pritom určené pre všetky generácie. Pripravené sú dve trate - päť a desať kilometrová, ale aj úsek pre najmenších. Štartovať sa bude vo viacerých vekových kategóriách. „Keďže ide o historicky prvý beh na Letisku Poprad-Tatry, počet účastníkov bude limitovaný s ohľadom na kapacitu letiskovej prevádzky,“ dodávajú organizátori a odporúčajú včasnú registráciu, ktorá bude prebiehať v sobotu 25. júla od 9.00 h do 18.00 h pri obchodnom centre na Dlhých honoch v Poprade. Začiatok podujatia je naplánovaný v nedeľu od 18.00 h.
„Tatry Airport Run nie je len o výsledkoch a časoch. Je to podujatie, ktoré ponúka emóciu, akú inde nezažijete - štartovať na pristávacej dráhe s výhľadom na naše veľhory je výnimočné. Chceme, aby si každý odniesol nielen športový výkon, ale aj zážitok, na ktorý bude ešte dlho spomínať,“ hovorí organizačný tím podujatia. Na rozdiel od trailových či mestských behov chcú tentoraz ponúknuť čistý pocit priestoru, rýchlosti a slobody na letiskovej dráhe.
Bežecké podujatie je pritom určené pre všetky generácie. Pripravené sú dve trate - päť a desať kilometrová, ale aj úsek pre najmenších. Štartovať sa bude vo viacerých vekových kategóriách. „Keďže ide o historicky prvý beh na Letisku Poprad-Tatry, počet účastníkov bude limitovaný s ohľadom na kapacitu letiskovej prevádzky,“ dodávajú organizátori a odporúčajú včasnú registráciu, ktorá bude prebiehať v sobotu 25. júla od 9.00 h do 18.00 h pri obchodnom centre na Dlhých honoch v Poprade. Začiatok podujatia je naplánovaný v nedeľu od 18.00 h.