Letná čitáreň v Medickej záhrade opäť otvorila svoje brány

Bratislava 17. júna (TASR) - Letná čitáreň v Medickej záhrade v bratislavskom Starom Meste opäť otvorila návštevníkom svoje brány. Urobila tak už po 19. raz. Počas tohto leta prinesie 40 podujatí pre deti i dospelých.



"Letné čitárne dotvárajú kolorit mesta, okrem možnosti čítať prinášajú aj množstvo tém prostredníctvom rôznorodých kultúrnych podujatí. Otvorenie Letnej čitárne v Medickej záhrade je predzvesť leta, spomalenia či príležitostí na užívanie si. Spôsobov je veľa," pozýva riaditeľka Staromestskej knižnice Jana Slezáková.



K dispozícii je takmer 80 titulov slovenských aj cudzojazyčných periodík. Návštevníci sa môžu začítať do publicistických, spoločenských a umenovedných časopisov či magazínov o cestovaní, zdraví, bývaní a záhradkárčení, nechýbajú ani literárne periodiká. Na svoje si prídu aj malí čitatelia. V knižnom domčeku si stačí vybrať z kníh, ktoré dostali druhú šancu. Prispieť knihami môže ktokoľvek.



Počas letných mesiacov čakajú návštevníkov aj viaceré podujatia. Cyklus Čítanie v tráve sprostredkuje stretnutia so slovenskými autormi, Rozprávanie o Bratislave návštevníkov zavedie do starého Prešporka, kde spoznajú tradičné trhy a prvé obchodné domy, pôvodné hotely a hostince či odhalia skryté dlažby a obklady. Chýbať nebude ani hudobno-poetické pásmo.



Pre seniorov, ktorých "trápi" mobilný telefón, sú určené konzultácie s lektormi, Deň starých rodičov a seniorov bude možné osláviť na medzigeneračnom podujatí Spolu a naplno. Najmenší návštevníci sa môžu tešiť na divadelné predstavenia na motívy rozprávkových kníh, tvorivé dielničky, zážitkové čítania, burzy knižiek a hračiek či premietanie animovaných filmov.



Pripravená je tiež burza kníh, spotrebiteľské práva súvisiace s dovolenkovaním ozrejmia odborníci z Európskeho spotrebiteľského centra v SR.



Letná čitáreň bude otvorená do 31. augusta, v pracovné dni od 10.00 do 18.00 h a v sobotu do 14.00 h.