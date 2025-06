Letná čitáreň v Medickej záhrade opäť otvára svoje brány verejnosti

Bratislava 18. júna (TASR) - Letná čitáreň v Medickej záhrade v bratislavskom Starom Meste opäť otvára návštevníkom svoje brány. Tohtoročný program otvorí v stredu popoludní tvorivý workshop pre deti. TASR o tom informovali zo Staromestskej knižnice v Bratislave.



„Letná čitáreň v Medickej záhrade je naším spôsobom, ako literatúru, hudbu či dôležité spoločenské témy priniesť bližšie k ľuďom - do parku, medzi deky, lavičky a letné dni,“ hovorí riaditeľka knižnice Jana Slezáková.



Čitáreň opäť ponúkne aktuálnu dennú tlač, časopisy i magazíny, ale aj kultúrny program. Pripravené sú tematické prednášky, scénické čítania pre deti, komunitná burza kníh, hudobný workshop, premietania dokumentárnych filmov či literárne diskusie. Svoje zastúpenie budú mať domáci autori z desiatky finalistov Anasoft Litera, odborníci na mestské témy i umelci, ktorí prinesú pohyb, hudbu a poéziu. V ponuke sú tiež konzultácie pre seniorov zamerané na prácu s mobilnými technológiami.



Letná čitáreň bude otvorená do 31. augusta, v pracovné dni od 10.00 do 18.00 h a v sobotu do 14.00 h. Vstup je z Poľnej ulice. Letný program je zverejnený na webovej stránke www.starlib.sk.