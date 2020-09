Letná hra Štúr túr ponúkla objavovanie Trenčianskeho kraja

Trenčín 17. septembra (TASR) - Dovedna desať dominánt, ale i menej známych miest v Trenčianskom kraji spätých s Ľudovítom Štúrom mohli objaviť domáci i zahraniční turisti počas letnej aktivity "Štúr túr". Súťaž Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región už pozná svojich víťazov, zapojilo sa do nej dovedna 679 ľudí, informovala vo štvrtok TASR Michaela Tišková z KOCR Trenčín región.



"Sme veľmi radi, že letná hra Štúr túr mala veľký úspech a výborné ohlasy. Dokopy sa prihlásilo 679 osôb, z ktorých 183 úspešne absolvovalo a navštívilo všetky súťažné miesta," uviedla výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská.



KOCR podľa nej milo prekvapilo, že hra mala nielen regionálny, ale aj celoslovenský charakter. "Do súťaže sa totiž zapájali aj obyvatelia z iných krajov, napríklad z Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického či Žilinského, ale aj z Bratislavského a Košického," spresnila.



Do súťaže sa mohol zapojiť každý prostredníctvom emailovej registrácie, ktorá trvala od 15. do 31. júla. Účastníci následne navštevovali súťažné miesta s multifunkčnou šatkou Trenčín región. Po úspešnom zdolaní všetkých lokalít postupne posielali fotografie. "Všetci, ktorí splnili podmienky a zaslali desať fotografií z miest so šatkou, automaticky získali tričko a zároveň boli zaradení do losovania o hlavnú cenu," doplnila Tišková.