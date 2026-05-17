Letná kúpeľná sezóna v Piešťanoch sa začne posledný májový víkend
Otvorenie kúpeľnej sezóny v tomto roku obohatia aj sprievodné podujatia XIV. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok.
Autor TASR
Piešťany 17. mája (TASR) - Letná kúpeľná sezóna v Piešťanoch sa začne slávnostným víkendom od 29. do 31. mája. Pre návštevníkov sú pripravené tri špeciálne podujatia, ktoré prinesú zaujímavý program pre deti aj rodičov, informovala radnica.
Výstava Traja kamoši a fakt fantastická výstava ukáže hravý výtvarný pohľad na detský svet. Podujatie Orieškové kúpele predstaví aktuálny ročník festivalu a doplní ho divadelné predstavenie. Atmosféru otvorenia dotvorí scénické čítanie Pán Nápad.
Otvorenie kúpeľnej sezóny v tomto roku obohatia aj sprievodné podujatia XIV. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. Novinkou tohtoročného festivalu je rozšírenie na štyri súťažné kategórie, a to aj pre mládež do 17 rokov.
Návštevníkov počas štyroch dní od 16. júna do 19. júna čaká 85 podujatí a 24 výstav, ktoré premenia mesto na živý priestor príbehov a fantázie. Do programu sa zapojí 120 účinkujúcich, medzi nimi autori, ilustrátori, režiséri, dramaturgovia, rozhlasoví tvorcovia, moderátori, herci aj študenti štyroch vysokých škôl.
Festival rozhlasových rozprávok je súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné stretnutie tvorcov s poslucháčmi rozhlasových rozprávkových hier, večerníčkov a hier pre rodinu, ich rodičmi, pedagógmi a knižničnými pracovníkmi. Festival sa koná pod záštitou Rudolfa Jindráka, veľvyslanca Českej republiky na Slovensku a Jozefa Viskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja.
