Letná sezóna na Kubínskej holi prinesie kvízy aj program pre deti
Prvým väčším letným podujatím bude deň detí, ktorý sa uskutoční v sobotu (30. 5.). Areál Kubínskej sa počas dňa premení na priestor plný hier, divadiel, súťaží a animačných aktivít pre deti.
Autor TASR
Dolný Kubín 29. mája (TASR) - Stredisko na Kubínskej holi pripravuje počas leta tematické podujatia pre rodiny aj návštevníkov hôr, ktoré doplnia tradičné horské aktivity o rodinný program, zábavu a oddychovú atmosféru. Návštevníkov čaká deň detí, letné kvízy s výhľadom na Oravu aj pravidelný animačný program pre deti počas víkendov. TASR o tom informovala marketingová špecialistka horského strediska Kubínska Patrícia Jaššová.
Prvým väčším letným podujatím bude deň detí, ktorý sa uskutoční v sobotu (30. 5.). Areál Kubínskej sa počas dňa premení na priestor plný hier, divadiel, súťaží a animačných aktivít pre deti. „O atmosféru sa postarajú štyri animátorky spolu s viacerými vystúpeniami a interaktívnymi aktivitami. Súčasťou programu budú obľúbené detské vystúpenia Lolo a Piškót, Talostan či Dvor zázrakov, doplnené o športovú olympiádu, tvorivé dielne, šifrovaciu hru, jazdy na poníkoch a celodenný program s maskotom Srdiečko, ktorý bude sprevádzať deti počas celého podujatia,“ priblížila Jaššová.
Letné víkendy budú v detskom parku Srdiečkovo pravidelne obohatené o celodenný animačný program pre deti. Súčasťou budú pohybové hry, súťaže aj kreatívne aktivity. „Rodiny tak získajú priestor spojiť spoločný čas s oddychom a aktivitami v stredisku - zatiaľ čo sa deti zabavia s animátormi, rodičia si môžu oddýchnuť alebo vyskúšať niektorú z adrenalínových atrakcií,“ dodala marketingová špecialistka.
Počas leta pripravuje stredisko dva tematické kvízové dni priamo na terase reštaurácie s panoramatickým výhľadom na Oravu, a to v termínoch 11. júla a 23. augusta. Program doplní koncept Morning Disco, ktorý sa podľa organizátorov stretol počas zimnej sezóny s veľmi pozitívnou odozvou návštevníkov. Kvízy budú spojené s hudbou, súťažami o ceny a uvoľnenou atmosférou.
„Túto letnú sezónu na Kubínskej holi nestaviame na množstve podujatí, ale na kvalite zážitkov pre rodiny s deťmi. Počas víkendov prinesieme pravidelný animačný program v detskom parku Srdiečkovo, kde si deti aj rodičia užijú aktivity v prírode. Zároveň chceme každý mesiac pripraviť jeden väčší rodinný event, ktorý ponúkne program na celý deň. Popri tom intenzívne pracujeme aj na športových podujatiach, najmä v oblasti horskej cyklistiky, kde pripravujeme koncept unikátneho eventu v rámci Slovenska.“ spresnil sales & event manažér strediska Kubínska hoľa Pavol Baraniak.
