Letná sezóna na Liptove pripomenie 50. výročie Liptovskej Mary

Liptovský Mikuláš 30. mája (TASR) - Letnú sezónu na Liptove v piatok symbolicky otvorili pri Liptovskej Mare, ktorá „oslavuje“ 50 rokov. Návštevníkov počas letnej sezóny čakajú plavby po Liptovskej Mare s historikom, prehliadky priehradného múru i panoramatický chodník na Chopku.



„Letnú sezónu na Liptove sme otvorili symbolickým vypustením 50 pstruhov do vôd Liptovskej Mary. Jednak symbolizujú tú históriu, tých 50 rokov, ale zároveň aj energiu a nový život, ktorý nám vlastne prináša každý jeden krásny deň tu na Liptove,“ uviedla Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



Doplnila, že v lete návštevníkov čakajú zaujímavé novinky. „Tou kráľovnou celého leta je Liptovská Mara, takže budeme mať prehliadky priehradného múra, výlety loďami aj s historikom, ktoré budú realizované cez prázdniny, a to každú stredu. Na lodi bude sprevádzať návštevníkov historik z Liptovského múzea, ktorý im porozpráva o histórii Liptovskej Mary a o tom, ako tu bolo zaplavených 13 obcí a čo to všetko prinieslo. Pribudli aj ďalšie novinky v okolí, ktorými sú dva nové tobogány v liptovskomikulášskom akvaparku a tiež pribudne panoramatický chodník na Chopku,“ dodala Šarafínová.



Tematická cyklotrasa Po stopách zaplavených obcí sa dočkala predĺženia aj „zokruhovania“. Pôvodne 14-kilometrová trasa sa zväčšuje na 26 kilometrov a dopĺňa sa aj o atraktívny úsek cez priehradný múr. Zmeny čaká aj Vlkolínec, ktorý bude stále viac a viac bližší deťom.



Pri prehliadkach priehradného múru si návštevníci prezrú miesta, na ktoré sa bežne návštevník Liptovskej Mary nedostane. „V súčasnosti na dôležitosť regulovania regulačnej odchýlky v sústave patrí Liptovská Mara medzi najdôležitejšie elektrárne na Slovensku v rámci spoločnosti,“ doplnil riaditeľ závodu Vodné elektrárne Milan Ilčík.