Letná sezóna: V Bratislavskom kraji je povolená prevádzka 10 kúpalísk

Bratislava 20. júna (TASR) - V Bratislavskom kraji je aktuálne povolená prevádzka ôsmich umelých a dvoch prírodných letných kúpalísk. Vyplýva to zo stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave o pripravenosti prírodných vodných plôch a kúpalísk na kúpaciu sezónu 2025. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Katarína Nosálová.



„V Bratislavskom kraji boli k 19. júnu rozhodnutiami tunajšieho úradu povolené prevádzky ôsmich umelých letných kúpalísk - letné kúpalisko v Modre, v Pezinku, Aquapark Senec, letné kúpaliská v Bratislave - Krasňany, Lamač, Tehelné pole, Rosnička a Mičurín a dvoch prírodných kúpalísk - Zlaté piesky a Slnečné jazerá v Senci,“ priblížila Nosálová.



Ľudia sa môžu v Bratislavskom kraji okúpať aj na viacerých prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou, ktorých vzorky vody preukázali vyhovujúcu kvalitu na kúpanie. Ide o Vajnorské jazero, Čunovské jazerá, Rusovské jazero, Veľký Draždiak, Malé Leváre, Ivanka pri Dunaji, Nové Košariská, Hlboké jazero, Bielske jazero (Veľký Biel) a Strieborné jazero. „Opätovne bola do monitorovania kvality vody zaradená prírodná vodná plocha Plavecký Štvrtok,“ poznamenala.



Nosálová dodala, že kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa bude kontrolovať v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie. „Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie štyrikrát za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie. Kontrola bazénovej vody sa bude vykonávať raz za mesiac alebo podľa aktuálnej situácie,“ ozrejmila.