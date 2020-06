Letná sezóna v Liptovskom Mikuláši je otvorená, bude najmä o divadle

Liptovský Mikuláš 15. júna (TASR) – Letná turistická sezóna v Liptovskom Mikuláši sa bude tento rok niesť v duchu divadelných aktivít. Otvorili ju v pondelok v centre mesta podujatím na počesť Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, ktorý pred 190. rokmi založil v Liptovskom Mikuláši prvé slovenské ochotnícke divadlo.



"Osobnosť Belopotockého je obrovskou inšpiráciou pre nás všetkých. Za svoj život dokázal to, čo by mnohí z nás nedokázali aj za niekoľko životov. Založil prvú verejnú požičovňu kníh na Slovensku aj prvé slovenské ochotnícke divadlo. Zasadil sa aj za to, že v Liptovskom Svätom Mikuláši pôsobil farár Hodža. Bol tiež jedným z hýbateľov národno-buditeľského hnutia," uviedol pre TASR riaditeľ mestského Múzea Janka Kráľa Jaroslav Hric.



Podujatie Pocta Belopotockému je prvým zo série divadelných akcií, ktoré sa v meste uskutočnia v letných mesiacoch. Organizátori pripravili v duchu historického výročia aj dve výstavy. "Exteriérová banerová výstava je inštalovaná v historickom centre na Ulici 1. mája, ktorou chodil Belopotocký do divadla. Prezrieť si ju bude možné kedykoľvek do konca novembra. Ďalšou je výstava Ochotnícke divadlo v Liptove vo fotografii, ktorá je prístupná v dome kultúry do 10. novembra," povedala Jana Piatková z informačného centra.



Každý piatok od 15. júla do 28. augusta čakajú návštevníkov Večery s divadlom. Pôjde o komentovanú prehliadku banerovej výstavy, ktorá sa začne pred budovou Čierneho orla. Nasledovať bude divadelné vystúpenie Matičiarskej divadelnej scény pred mestským múzeom. Na nedeľu 23. augusta pripravili organizátori vyvrcholenie osláv na počesť Belopotockého v podobe "Divadelnej udalosti". Niesť sa bude v duchu trojhodinového putovného divadelného predstavenia o vzniku slovenského ochotníckeho divadla.



"Aj keď nám situácia s pandémiou nového koronavírusu skomplikovala prípravy na leto, naše mesto má stále čo ponúknuť. Nebudeme sa tento rok síce orientovať na organizáciu masových podujatí, no pevne verím, že v Liptovskom Mikuláši si každý nájde to svoje," skonštatoval primátor Ján Blcháč.



Okrem divadelných aktivít je pre návštevníkov mesta pripravená séria podujatí Mikulášske leto, ktoré sa uskutočnia na Námestí osloboditeľov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková. Júlové a augustové stredy budú v popoludňajších hodinách patriť posedeniam pri gramofóne pri Fontáne Metamorfózy, večer bude nasledovať premietanie v letnom kine v záhrade Múzea Janka Kráľa. V piatky sa budú striedať koncertné a divadelné vystúpenia. Každý utorok sa bude evanjelickým kostolom v Liptovskom Mikuláši niesť chrámová hudba. Liptovskomikulášski organisti rozozvučia vyše tisíc píšťal organu, ktorý sprevádza miestnych veriacich od roku 1892.