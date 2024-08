Letná škola literatúry Medziriadky oslavuje 15 rokov

Bratislava/Pruské 28. augusta (TASR) - Obec Pruské v okrese Ilava je posledný augustový týždeň dejiskom literárneho pobytu, ktorým vrcholí súťaž Medziriadky. Päťdesiatka najlepších autoriek a autorov do 26 rokov dostáva počas workshopov spätnú väzbu k svojej tvorbe a cenné rady od lektorov a odborníkov. Občianske združenie Medziriadky ďalej informuje, že 15. ročník letnej školy literatúry vznikol pod vedením nového organizačného tímu.



Dlhoročnú šéfku vzdelávacej platformy Katarínu Vargovú vystriedala na poste Barbara Vojtašáková. "Prechod z pozície účastníčky na vedúcu organizačného tímu bol pre mňa veľkou výzvou. Medziriadky však poznám dôverne, vyrástla som s nimi a mám za sebou skvelý organizačný tím," uviedla Vojtašáková.



Literárna súťaž Medziriadky je už niekoľko ročníkov bez ocenení, odmenou je samotný pobyt na letnej škole literatúry. V spolupráci s Kultúrnym centrom Kláštor však občianske združenie udelilo Cenu KC Kláštor spojenú s rezidenčným pobytom. "Tento rok ju získali Dorota Hinštová a Kamila Kvasnicová. Ich lektorkou na tvorivom pobyte v priestoroch spomínaného kultúrneho centra v Rožňave bude literárna kritička a profesorka Marta Součková," dodáva PR manažérka Veronika Hubinská.



Do 15. ročníka literárnej súťaže sa zapojilo 428 autorov od desiatich do 26 rokov so svojou prózou, poéziou a drámou. Práce posudzovala porota v kategóriách základné školy, stredné školy a do 26 rokov. Vzdelávacia platforma Medziriadky sa okrem rovnomennej literárnej súťaže spojenej s letnou školou literatúry venuje aj vzdelávaniu mladých slovenských autorov, naprieč Slovenskom organizuje autorské čítania. Organizačný tím tvoria mladí nadšenci, ktorí pracujú celoročne bez nároku na honorár.