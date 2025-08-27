< sekcia Regióny
Letná škola mladých lídrov priniesla odvážne návrhy
Podujatie je súčasťou systematickej podpory participácie detí a mládeže.
Trenčín 27. augusta (TASR) - Mladí ľudia sa opäť vzdelávali v témach líderstva, komunikácie a spoločenskej angažovanosti. Druhý ročník Letnej školy mladých lídrov, ktorá potrvá pri Trenčíne do štvrtka (28. 8.) a organizuje ju Úrad komisára pre deti (ÚKPD), priniesla pomenovanie problémov aj odvážne návrhy. TASR o tom v stredu informovala Iveta Adamová z úradu.
„Podujatie je súčasťou systematickej podpory participácie detí a mládeže. Tento rok sa účastníci venovali tvorbe Vízie Slovenska pre mladých ľudí. Začali pracovať pomenovaním hlavných problémov svojich rovesníkov a prvými návrhmi, o ktorých by mali byť vyvolané diskusie. Finálny dokument predstavia v októbri na ďalšom zasadnutí Mládežníckeho parlamentu pri Úrade komisára pre deti,“ priblížila Adamová.
Mladí ľudia sa venovali rôznym témam v piatich špecializovaných skupinách, mládežnícky parlament pri úrade skúmal duševné zdravie a bezpečnosť detí a mládeže, centrá pre deti a rodiny a marginalizované skupiny sa venovali generačnej chudobe, tretia skupina hovorila o závislostiach, štvrtá o hlase mladých, detskej participácii a sile médií a ukrajinskí študenti skúmali situáciu svojich spolužiakov.
Riaditeľ kabinetu prezidenta SR Martin Čapliar zdôraznil, že Slovensko potrebuje dlhodobú víziu a ciele, ktoré budú pretrvávať aj pri zmenách vlád. Ocenil odvahu a tvorivosť mladých ľudí a vyjadril podporu spolupráci s Úradom komisára pre deti. Prezidentský palác má podľa jeho slov otvorené dvere hlasom mladých ľudí.
„Vízia Slovenska od mladých ľudí je témou roka 2026 a je dôležitým impulzom pre všetkých dospelých. Ukazuje nielen to, ako deti a mládež vidia našu krajinu, ale aj to, čo považujú za podstatné, aby tu chceli a vedeli žiť, pracovať a zakladať si v budúcnosti rodiny a aby neutekali do zahraničia,“ skonštatoval komisár pre deti Jozef Mikloško.
Domov je podľa neho tam, kde si ho budujeme, a na to potrebujeme rešpekt a vypočutie. „Preto chcem vedieť, kde vidia priestor na zmenu. Úlohou všetkých dospelých je počúvať ich a vytvárať podmienky na to, aby sa ich nápady pretavili do reality, ktorú žijú. A toto je misia moja aj Úradu komisára pre deti,“ uzavrel.
