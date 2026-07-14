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Letná škola mladých vedcov v SAV priblíži žiakom vedu zábavnou formou
Člen Predsedníctva SAV a spoluzakladateľ Letnej školy mladých vedcov Martin Nosko mladým talentom vo svojom príhovore odporúčal, aby sa veľa pýtali a nasávali vedomosti.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Dvere Ústavu materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave sa v pondelok (13. 7.) otvorili pre mladých nádejných vedcov. Tento rok sa do Letnej školy mladých vedcov zapojilo 11 ústavov akadémie, do ktorých sa rozdelilo 43 mladých nadšencov vedy. Informuje o tom na svojom webe SAV s tým, že cieľom je zábavnou formou priblížiť vedu mladým ľuďom.
Člen Predsedníctva SAV a spoluzakladateľ Letnej školy mladých vedcov Martin Nosko mladým talentom vo svojom príhovore odporúčal, aby sa veľa pýtali a nasávali vedomosti. Účastníci Letnej školy mladých vedcov budú do 18. júla pracovať na svojich projektoch pod dozorom skúsených vedcov. Vyskúšajú si rôzne experimenty, budú overovať svoje hypotézy a získavať nové vedomosti a zručnosti. V rámci popoludňajších aktivít je pripravená aj exkurzia do automobilového závodu v Bratislave i hry v areáli SAV.
Svoje práce účastníci letnej školy predstavia počas záverečného ceremoniálu na vlastnoručne vyrobených plagátoch rodine, vedcom či pozvanej verejnosti.
Letná škola mladých vedcov sa na pôde SAV v Bratislave koná od roku 2019. Hlavným organizátorom je občianske združenie All4Science. Cieľom letnej školy je aj prehĺbiť poznatky detí a odovzdať im praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky a biológie.
Člen Predsedníctva SAV a spoluzakladateľ Letnej školy mladých vedcov Martin Nosko mladým talentom vo svojom príhovore odporúčal, aby sa veľa pýtali a nasávali vedomosti. Účastníci Letnej školy mladých vedcov budú do 18. júla pracovať na svojich projektoch pod dozorom skúsených vedcov. Vyskúšajú si rôzne experimenty, budú overovať svoje hypotézy a získavať nové vedomosti a zručnosti. V rámci popoludňajších aktivít je pripravená aj exkurzia do automobilového závodu v Bratislave i hry v areáli SAV.
Svoje práce účastníci letnej školy predstavia počas záverečného ceremoniálu na vlastnoručne vyrobených plagátoch rodine, vedcom či pozvanej verejnosti.
Letná škola mladých vedcov sa na pôde SAV v Bratislave koná od roku 2019. Hlavným organizátorom je občianske združenie All4Science. Cieľom letnej školy je aj prehĺbiť poznatky detí a odovzdať im praktické zručnosti z oblasti chémie, fyziky a biológie.