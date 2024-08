Letná škola pri Trenčíne podporí líderské schopnosti detí

Kostolná - Záriečie 19. augusta (TASR) - Letná škola mladých lídrov podporí líderské a rétorické schopnosti detí i v oblasti ochrany ich práv, zameria sa tiež na podporu tímovej práce. Vzdelávaciu akciu pripravil Úrad komisára pre deti, začala sa v pondelok v Kostolnej - Záriečí pri Trenčíne a potrvá tam do piatka (23. 8.). TASR o tom v pondelok informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.



"Detská participácia, ktorá je dôležitou súčasťou práce komisára pre deti, sa uskutočňuje v dvoch rovinách. Prvá umožňuje deťom vyjadrovať sa k problémom, ktoré ich ovplyvňujú. Druhá spočíva v tom, že samotná mládež si vyberá svojich vlastných lídrov a tí prispievajú k formovaniu rôznych oblastí, ktoré sú pre nich dôležité," uviedla Adamová.



Na rozdiel od mládežníckych parlamentov, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia škôl, miest či obcí, v tomto projekte tak podľa nej ide o podporu líderských schopností detí, ktoré môžu reprezentovať napríklad v oblasti ochrany detských práv celé cieľové skupiny detí v rámci Slovenska. "Ide o nadstavbu pre tých, ktorí by chceli byť lídrami pre rôzne skupiny, reprezentovať ich záujmy a postoje, vypracovávať odporúčania, s ktorými by mohli kompetentné štátne orgány pracovať aj pri legislatívnych zmenách," priblížila.



Mládežníci sa budú učiť organizovať rôzne aktivity, spoznajú aktuálnu činnosť Úradu komisára pre deti, detské práva a okrem manažérskych schopností budú rozvíjať aj tie rétorické. "Akadémia je tiež zameraná na podporu tímovej práce, osobný rozvoj, emocionálnu inteligenciu a podporu silných stránok osobnosti, a to všetko v spolupráci s manažérmi pre vzdelávanie a rozvoj a rôznymi ďalšími profesionálmi z praxe," doplnila Adamová.



Projekt podľa nej zahŕňa podporu lídrov z radov študentov, ukrajinských detí, detí so zdravotným znevýhodnením, detí z centier pre deti a rodiny, ale aj rôznych ďalších skupín, ktoré potrebujú zvýšenú pozornosť a pomoc.