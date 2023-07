VIDEO: Letná škola priniesla do Košíc svetových odborníkov v AI

Košice 12. júla (TASR) - Sprístupniť vysokoškolským študentom v regióne najnovšie poznatky z oblasti umelej inteligencie je cieľom tohtotýždňovej Východoeurópskej letnej školy strojového učenia, ktorá sa prvýkrát koná na Slovensku. Ako TASR informovali organizátori, na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) sa so študentami delia o vedomosti odborníci z celého sveta.



Na letnej škole sa zúčastňuje 160 študentov zo 41 krajín, ktorí úspešne prešli výberovým procesom. Najväčší podiel tvoria slovenskí študenti. Prednáša im dokopy 27 odborníkov z 20 rôznych inštitúcií či firiem. Venujú sa témam, ako hlboké učenie, strojové videnie, spracovanie prirodzeného jazyka, etika v strojovom učení či aplikácie strojového učenia v medicíne alebo robotike.



Medzi prednášajúcimi je napríklad aj priekopník v oblasti umelej inteligencie Yoshua Bengio, ale aj uznávaní experti zo Slovenska ako Michal Valko, Jana Košecká či Peter Richtárik.







Technologický riaditeľ spoločnosti ESET Juraj Malcho pripomenul, že umelá inteligencia je téma, ktorá čoraz viac rezonuje nielen v odborných kruhoch, ale aj v spoločnosti. "Sme radi, že Košice sa stali centrom celosvetovej debaty o fenoméne, ktorý nám v mnohých smeroch uľahčí život, ale taktiež prinesie výzvy. Obsadenie prednášajúcich ukazuje, že región strednej a východnej Európy, a špecificky aj Slovensko, dokáže produkovať v IT oblasti medzinárodne rešpektovaných odborníkov. O to dôležitejšie je, aby sa tí najlepší podelili o svoje skúsenosti s mladými talentmi," povedal.



Prvý ročník letnej školy bol v roku 2018 v Rumunsku. Nasledovalo Poľsko, Maďarsko a Litva. "Zameriavame sa na vysokokvalitný program, ktorý zahŕňa svetových odborníkov, a na výberový proces, ktorý kladie dôraz na prínos a potenciálny vplyv školy na účastníka," uviedla Viorica Patraucean z DeepMind.



Organizátormi letnej školy sú práve vedci z DeepMind - laboratória pre výskum umelej inteligencie spoločnosti Google a spoločnosť ESET.