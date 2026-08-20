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Letná škola štyroch umení v Trenčíne pomôže získať umelecké skúsenosti
Letná škola štyroch umení je súčasťou projektu Generácie spolu, ktorý prepája rôzne generácie cez umenie, komunitu a osobné príbehy.
Autor TASR
Trenčín 20. augusta (TASR) - Možnosť získať nové umelecké skúsenosti v každom veku ponúka Letná škola štyroch umení. V Kultúrno-kreatívnom centre v Trenčíne odštartuje v piatok (21. 8.) už jej tretí ročník, potrvá do 29. augusta. Informovala o tom Mirka Gúčiková, PR manažérka projektu Generácie spolu, ktorý je súčasťou Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín 2026.
Letná škola štyroch umení je súčasťou projektu Generácie spolu, ktorý prepája rôzne generácie cez umenie, komunitu a osobné príbehy. Výsledky tvorby, zachytené výpovede a krátke filmy predstavia na záverečnej výstave v priestore pod trenčianskou galériou FOR MAAT, ktorú otvoria vernisážou 4. septembra. „Vďaka Trenčín 2026 ponúkame bezplatne výnimočné príležitosti. Napríklad v Dielni filmu môžu mladí aj starší za deväť dní natočiť svoj prvý krátky film. Žiadne predošlé skúsenosti nie sú potrebné,“ hovorí kurátorka Letnej školy štyroch umení Dominika Belanská.
Dielňa Priestor starostlivosti o seba prinesie spomalenie a regeneráciu prostredníctvom jemných pohybových cvičení, práce s dychom, hlasom a pozornosťou. Poslúži všetkým, ktorí pracujú hlavou, unaveným rodičom a ľuďom, ktorí hľadajú spôsoby, ako viac počúvať svoje telo.
„Hovoríme, že dielne sú otvorené všetkým od 15 do 99+ rokov. A to sa naozaj deje. Na Letnej škole sa stretávajú ľudia od násťročných po sedemdesiatnikov, každý prinesie inú skúsenosť a navzájom sú si obohatením,“ vysvetľuje Belanská.
Ako dodala, ukážkovým príkladom je dielňa AI dobrodružstvo v Trenčíne, kde starší prinesú spomienky a mladší istotu v práci s technológiami. Spoločne sa naučia komunikovať s umelou inteligenciou tak, aby oživovala staré fotografie, písala texty alebo kreslila budúcnosť Trenčína.
Letná škola štyroch umení je súčasťou projektu Generácie spolu, ktorý prepája rôzne generácie cez umenie, komunitu a osobné príbehy. Výsledky tvorby, zachytené výpovede a krátke filmy predstavia na záverečnej výstave v priestore pod trenčianskou galériou FOR MAAT, ktorú otvoria vernisážou 4. septembra. „Vďaka Trenčín 2026 ponúkame bezplatne výnimočné príležitosti. Napríklad v Dielni filmu môžu mladí aj starší za deväť dní natočiť svoj prvý krátky film. Žiadne predošlé skúsenosti nie sú potrebné,“ hovorí kurátorka Letnej školy štyroch umení Dominika Belanská.
Dielňa Priestor starostlivosti o seba prinesie spomalenie a regeneráciu prostredníctvom jemných pohybových cvičení, práce s dychom, hlasom a pozornosťou. Poslúži všetkým, ktorí pracujú hlavou, unaveným rodičom a ľuďom, ktorí hľadajú spôsoby, ako viac počúvať svoje telo.
„Hovoríme, že dielne sú otvorené všetkým od 15 do 99+ rokov. A to sa naozaj deje. Na Letnej škole sa stretávajú ľudia od násťročných po sedemdesiatnikov, každý prinesie inú skúsenosť a navzájom sú si obohatením,“ vysvetľuje Belanská.
Ako dodala, ukážkovým príkladom je dielňa AI dobrodružstvo v Trenčíne, kde starší prinesú spomienky a mladší istotu v práci s technológiami. Spoločne sa naučia komunikovať s umelou inteligenciou tak, aby oživovala staré fotografie, písala texty alebo kreslila budúcnosť Trenčína.