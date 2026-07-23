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Letná škola v Starej Lesnej spája budúcich expertov na prieskum Zeme
Na letnej škole sa počas tohto týždňa zúčastňuje viac ako 30 študentov a 14 lektorov.
Autor TASR
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Stará Lesná 22. júla (TASR) - V obci Stará Lesná pod Tatrami tento týždeň prebieha medzinárodná letná škola - Remote Sensing Summer School 2026. Koordinátor podujatia Michal Gallay z Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) v Košiciach pre TASR priblížil, že jej cieľom je spojiť budúcich expertov na diaľkový prieskum Zeme.
Letná škola je zameraná na praktické využitie moderných metód, dronov, LiDAR-u (Light Detection and Ranging), hyperspektrálnych dát či geografického modelovania a družicových dát európskeho programu Copernicus, pri monitorovaní zmien horských riečnych systémov a horskej krajiny. Študentom a mladým výskumníkom z viacerých krajín odborníci prinášajú praktické skúsenosti. Súčasťou akcie je prepojenie najnovších technológií v geoinformatike a diaľkovom prieskume, s riešením reálnych environmentálnych problémov, akými sú lesné požiare, povodne či strata a obnova lesných porastov. Odborníci prezentujú ukážky UAV fotogrametrie, LiDAR-ového mapovania pomocou DJI L2 a hyperspektrálneho snímkovania dronom DJI Agras T30 a ďalšiu modernú vedeckú infraštruktúru.
„Táto konferencia robí dobré meno Slovensku, všetci účastníci prišli do veľmi dynamickej krajiny hôr, Tatier, kde sa neustále niečo deje v zmysle toho krajinárskeho pohľadu. Moderné technológie, či už z vesmíru alebo drony, s ktorými lietame, alebo pozemné validačné merania, smerujú k tomu, aby sme lepšie pochopili, prečo v krajine niečo prebieha a ako to možno predikovať. V roku 2004 tu napríklad bola vetrová kalamita, ktorá zničila celý les pod Tatrami a práve toto vysvetľujeme študentov, ako sa tá krajina za 22 rokov zmenila a čo nám tie moderné družicové technológie umožňujú,“ vysvetlil Gallay.
Na letnej škole sa počas tohto týždňa zúčastňuje viac ako 30 študentov a 14 lektorov. UPJŠ ju organizuje v spolupráci s talianskymi, rumunskými a českými partnermi a verejným a súkromným sektorom na Slovensku. Medzinárodný charakter podujatia dopĺňajú aj účastníci z Univerzity v Siene v Taliansku či Korea Environment Institute v Južnej Kórei. Letná škola je spolufinancovaná v rámci programu Erasmus+ ako Zmiešaný intenzívny program.
Letná škola je zameraná na praktické využitie moderných metód, dronov, LiDAR-u (Light Detection and Ranging), hyperspektrálnych dát či geografického modelovania a družicových dát európskeho programu Copernicus, pri monitorovaní zmien horských riečnych systémov a horskej krajiny. Študentom a mladým výskumníkom z viacerých krajín odborníci prinášajú praktické skúsenosti. Súčasťou akcie je prepojenie najnovších technológií v geoinformatike a diaľkovom prieskume, s riešením reálnych environmentálnych problémov, akými sú lesné požiare, povodne či strata a obnova lesných porastov. Odborníci prezentujú ukážky UAV fotogrametrie, LiDAR-ového mapovania pomocou DJI L2 a hyperspektrálneho snímkovania dronom DJI Agras T30 a ďalšiu modernú vedeckú infraštruktúru.
„Táto konferencia robí dobré meno Slovensku, všetci účastníci prišli do veľmi dynamickej krajiny hôr, Tatier, kde sa neustále niečo deje v zmysle toho krajinárskeho pohľadu. Moderné technológie, či už z vesmíru alebo drony, s ktorými lietame, alebo pozemné validačné merania, smerujú k tomu, aby sme lepšie pochopili, prečo v krajine niečo prebieha a ako to možno predikovať. V roku 2004 tu napríklad bola vetrová kalamita, ktorá zničila celý les pod Tatrami a práve toto vysvetľujeme študentov, ako sa tá krajina za 22 rokov zmenila a čo nám tie moderné družicové technológie umožňujú,“ vysvetlil Gallay.
Na letnej škole sa počas tohto týždňa zúčastňuje viac ako 30 študentov a 14 lektorov. UPJŠ ju organizuje v spolupráci s talianskymi, rumunskými a českými partnermi a verejným a súkromným sektorom na Slovensku. Medzinárodný charakter podujatia dopĺňajú aj účastníci z Univerzity v Siene v Taliansku či Korea Environment Institute v Južnej Kórei. Letná škola je spolufinancovaná v rámci programu Erasmus+ ako Zmiešaný intenzívny program.