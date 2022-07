Letná škola vo Voderadoch je venovaná rozprávkam a olympiáde

Voderady 18. júla (TASR) – Deti z Voderád, ktoré sa prihlásili do tohtoročnej letnej školy, začínajú v pondelok jej druhú polovicu. Už týždeň sa prváci a druháci stretávali spolu s učiteľkou Petrou Kuníkovou, aby hravou formou dobehli učivo, ktorého osvojenie im skomplikovala počas školského roka pandémia.Základná škola (ZŠ) vo Voderadoch pri Trnave pripravila tretí ročník letnej školy, od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dostala finančný príspevok vo výške 2300 eur. Dva roky z toho dvojtýždňový turnus vedie Kuníková. Tentoraz sa začal 11. júla.povedala pre TASR. Snaží sa, ako dodala, vytvárať aktivity, ktoré sú pre malých školákov zábavné.uviedla.Prvých päť dní, keď zakaždým začínajú už o 7. hodine ráno, venovali rozprávkam.opísala Kuníková. V piatok (15. 7.) to bolo Putovanie kvapky vody, a tak si deti mohli upevniť učivo z prvouky, precvičili si matematiku pri chytaní papierových rybiek, čitateľskú gramotnosť, keď hľadali a spájali rôzne vety. Nechýbali ani športové aktivity. Počas týždňa boli aj na cyklovýlete pod vplyvom rozprávky Mechúrik košťúrik, koláče piekli v súvislosti s rozprávkou o Zlatovláske a troch medvedíkoch. Nasledujúci týždeň do 24. júla bude na voderadskej letnej škole olympijský.Popri hlavnom cieli projektu na vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov Kuníková sleduje pokrok aj v sociálnych vzťahoch detí.konštatovala. Podľa nej aj rodičia mali zo začiatku obavy, ale nikto v týždni neodbudol. Považuje to za zadosťučinenie pripravenému konceptu.dodala.