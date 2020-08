Letná škola žilinskej univerzity vzala deti na cestu okolo sveta

Žilina 1. augusta (TASR) - Letná jazyková škola Ústavu celoživotného vzdelávania (ÚCV) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) opäť vzala deti na cestu okolo sveta. Tento rok jej účastníci spoznávali päticu kontinentov a učili sa cudziemu jazyku v túlavých topánkach a na lietajúcom koberci. Informovala o tom Adriana Valentovičová z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



"Na päťdňovej ceste okolo sveta sa skupiny detí rozdelené podľa veku a skúseností s anglickým jazykom venovali jedinečnostiam piatich kontinentov. Spoznávali možnosti i limity menej tradičných a pre určitú oblasť typických dopravných prostriedkov. Rozprávali sa o problémoch trápiacich kontinenty a hľadali ich netradičné riešenia," načrtla Valentovičová.



Siedmy ročník jazykovej školy sa konal v troch termínoch v mesiaci júl a absolvovalo ho 96 detí vo veku od siedmich do 15 rokov. "Mladí cestovatelia vyrazili na tajnú expedíciu za polárny kruh, druhý deň sa preniesli do srdca Pangey - Afriky a na tretí deň deti navštívili na lietajúcom koberci Áziu. Zmysluplný let pokračoval z Ázie priamo do pľúc zeme, dažďových pralesov v Amazónii a posledný deň pristáli deti priamo v krajine UNIZA, kde sa cesta okolo sveta začala," priblížila Valentovičová.



Deti sa na tejto ceste podľa nej veľa naučili, manuálne tvorili a vyrábali, či spoznávali princípy fungovania jednoduchých technických zariadení. Venovali sa aj životnému prostrediu a ekologickému prístupu k životu, zároveň v areáli UNIZA vysadili i strom.



"Cestu okolo sveta sme sa snažili organizačne aj programovo pripraviť tak, aby každý deň prinášal deťom vždy nové zážitky. Život cez poznanie je fascinujúca skúsenosť a je úžasné sledovať nadšené deti, ktoré si rozumejú aj iným jazykom. Spájala ich radosť a chuť zažívať a objavovať nové veci, nové informácie a priateľstvá s lektormi a medzi sebou navzájom," dodala Petra Laktišová, koordinátorka jazykovej školy.