Letná turistická sezóna na hornej Nitre pripomenie výročia regiónu

Bojnice 11. apríla (TASR) - Tohtoročná letná turistická sezóna na hornej Nitre pripomenie prostredníctvom tematických podujatí viaceré významné výročia v regióne. Oblastná organizácia cestovného ruchu Región horná Nitra-Bojnice (OOCR RHNB) ju spolu s partnermi otvorí 21. apríla, chýbať nebude sprievod či gastronomické produkty. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka OOCR Andrea Freimann.



Tohtoročná sezóna sa bude niesť v znamení tematických osláv 910. výročia prvej písomnej zmienky o Bojniciach, 115. výročia úmrtia grófa Jána Pálffyho, 135. výročia začiatku poslednej romantickej prestavby hradu na zámok. Rovnako pripomenie 135. výročie osudného požiaru striech domov na námestí v Bojniciach, 410. výročie presunutia poštovej cesty Magna Via z Prievidze do Bojníc a 85. výročie kúpy hradu a kúpeľov v Bojniciach spoločnosťou Baťa od dedičov Pálffyho.



"Oslavy otvorenia turistickej sezóny, ako aj podujatia Strašidelný zámok, ktorým sa po niekoľkých rokoch prinavrátia strašidlá na Bojnický zámok, budú reflektovať na udalosti, ktoré sa stali v roku 1888 v Bojniciach," načrtla Freimann.



Okrem plánov grófa Pálffyho na veľkolepú prestavbu zámku do podoby, ako ho dnes poznáme, Bojnice postihli aj tragické udalosti. "V tomto roku sa mestom a krajom poslednýkrát prehnala cholera a mesto okrem toho zachvátil požiar, pri ktorom zhoreli strechy domov na námestí," spomenula Freimann.



Gróf sa podľa nej ocitol v nemilosti ľudu, ten ho vinil z vypustenia dávneho zla, duchov a démonov, ktorých zobudil prestavbou zámku. "Hovorí sa tiež, že v predvečer požiaru v meste videli Čiernu pani, čo považovali za jasný dôkaz svojej pravdy. Aká bola samotná realita, sa už nedozvieme. Predpokladá sa, že miestny 'štamgast' po návšteve pohostinstva zaspal s horiacou fajkou v slame a nešťastie bolo na svete," doplnila. Celý príbeh sa verejnosť dozvie počas návštevy Strašidelného zámku, ktorý sa bude konať od 28. apríla do 1. mája a od 5. do 8. mája.



Autentickosť roku 1888 si návštevníci budú môcť pripomenúť i v podnikoch v centre Bojníc. "Vybraní podnikatelia pripravili jedinečné produkty, ktoré doplnia celý príbeh aj po gastronomickej stránke. Návštevníci si tak vychutnajú netradičnú večeru, nápoje, pochutiny a mnoho ďalšieho," dodala riaditeľka OOCR.