Letná turistická sezóna na Vadaši sa začala, potrvá do septembra

Štúrovo 3. mája (TASR) - Na termálnom kúpalisku Vadaš v Štúrove sa začala letná turistická sezóna. Tá by mala trvať do 24. septembra, vedenie kúpaliska očakáva okrem návštevníkov zo Slovenska najmä českých turistov, ale aj návštevníkov z Poľska či Maďarska. Aktuálne sú ubytovacie kapacity kúpaliska vyťažené na 60 percent, v hlavnej letnej sezóne však riaditeľ kúpaliska Endre Hogenbuch očakáva výrazne lepšiu obsadenosť. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa ceny vstupného zvýšili o jedno euro, premietlo sa v ňom zvýšenie nákladov na energie i platy.



Novú sezónu privítal Vadaš viacerými investíciami do infraštruktúry. Najväčšiu časť investičného balíka tvorí vybudovanie recirkulačnej stanice, ktorej výstavba trvala dva roky. Stanica v celkovej hodnote 2 milióny eur prispeje k udržiavaniu čistej vody v plaveckom bazéne a rekreačnom bazéne Hviezda. Hogenbuch očakáva, že investíciou sa Vadašu podarí znížiť spotrebu termálnej vody a zároveň eliminovať možné negatívne dosahy na životné prostredie. Stanica umožní aj reguláciu teploty vody, čo privítajú nielen návštevníci počas najhorúcejších letných dní, ale aj účastníci plaveckých pretekov.



K ďalším investíciám patrí vytvorenie prírodného solária na streche budovy kúpaliska a dva nové systémy solárnej energie, ktoré sú rozmiestnené na streche bufetového radu. Tie zabezpečia istú časť potreby elektrickej energie areálu. Počas zimných mesiacov bol obnovený bazén Hviezda, kde vymenili základnú fóliu.



Pre najmenších návštevníkov vzniklo nové detské ihrisko vedľa detského bazéna. Novinkou pre milovníkov cvičenia v exteriéri je tzv. street-workout ihrisko. Kemping, ktorý využívajú najmä zahraniční návštevníci, je v tomto roku rozšírený o osem nových parciel pre karavany a autá so stanmi, pribudlo aj šesť nových mobilných domov.