Letná turistická sezóna sa v Skalici začne 30. mája

Kostol sv. Margity Antiochijskej v obci Kopčany v okrese Skalica sa napriek svojmu úctyhodnému veku dostal do záujmu verejnosti výraznejšie až v tomto tisícročí. V roku 2004 boli v jeho okolí objavené veľkomoravské hroby, ktoré dokázali, že pôvod kostola siaha až do doby Veľkomoravskej ríše. Aj z tohto dôvodu sa kostol stáva častejším cieľom pútnikov až v posledných rokoch. Do roku 1994 sa liturgie a púte konali pri kostole len pri príležitosti púti, ktoré súviseli s patrónkou kostola Margitou Antiochijskou. V Kopčanoch 11. septembra 2018.