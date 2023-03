Letná záplava v ramene Dunaja má otestovať prietok 120 m3 za sekundu

Bratislava 31. marca (TASR) - Letná záplava v ramennej sústave Dunaja má otestovať prietok 120 kubických metrov (m3) za sekundu. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) to uviedlo na sociálnej sieti. Zároveň dúfa, že zvýšený prietok sa dostane do aktualizácie manipulačného poriadku a bude sa do územia vpúšťať pravidelne.



Aktuálne prebiehajú vo vnútrozemskej delte jarné záplavy s prietokom 90 kubických metrov za sekundu. To však BROZ považuje za nedostatočné. "Tešíme sa zo záplav, avšak netreba zabúdať, že je to len najnutnejšia kompenzácia za odstavenie tohto územia od prirodzených prietokov vody a možnosti, aby boli prirodzene zaplavované," skonštatovali environmentalisti. Dodali, že v čase klimatickej krízy a plánovania Národného parku Podunajsko má byť toto územie a prirodzená sústava mokradí dotované vodou pravidelne a v dostatočných objemoch.



BROZ zároveň pripomína, že jarné záplavy začali tento rok približne o dva týždne skôr, a to najmä pre rozmnožovanie obojživelníkov. Potrvajú 34 dní a maximálny prietok 90 m3 za sekundu bude trvať tri dni. Následne sa má ustáliť na 60 kubických metrov za sekundu.



Vnútrozemská delta je pozostatok ramennej sústavy Dunaja, ktorá je na Slovensku ohraničená riekou Dunaj a umelým prívodným kanálom do vodného diela Gabčíkovo. Umelé záplavy majú simulovať prírodné procesy, ktoré fungovali v Dunajských luhoch pred postavením Gabčíkova.



Manipulačný poriadok pre sústavu vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros od začiatku počítal so simuláciou prirodzených záplav v ľavostrannej ramennej sústave Dunaja cez odberný objekt Dobrohošť. Objekt projektovali na kapacitu vody 234 m3 za sekundu. V roku 2015 to bolo maximálne 90 m3 za sekundu. Potom manipulačný poriadok počítal už len s maximálnym prietokom vody na úrovni 60 kubických metrov za sekundu.