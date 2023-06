Letná zóna bez peňazí v Trnave má záujem o dobré a funkčné veci

Trnava 5. júna (TASR) - Letná zóna bez peňazí 2023 sa bude v Trnave konať v sobotu 24. júna. V piatok 23. júna organizátori budú od darcov od 14.00 do 18.00 h prijímať oblečenie, veci do domácnosti, hračky, školské pomôcky, obuv, knihy a ďalšie na pôde Gymnázia Jána Hollého, kde sa akcia opäť uskutoční. Veci si zo zóny môže odniesť každý zadarmo. Uviedla za organizátorov zo školy a skupinu dobrovoľníkov Zuzana Šujanová.



"Pre letnú zónu máme záujem o letné oblečenie, zimné odevy sa dostanú na rad zase na jeseň. Prijímame také, ktoré by si darca ešte sám obliekol," zdôraznila. Deravé svetre, špinavé hračky či roztrhané knihy sa preberať nebudú. Zóna bez peňazí je určená napríklad mladým rodinám s deťmi, seniorom, všetkým, ktorých postretla neľahká životná situácia, ale aj pre študentov či kreatívne typy, ktoré dávajú veciam druhú šancu.



Samotnou sobotnou zónou sa charitatívny rozmer podujatia nekončí. Organizátori dodatočne zabezpečia, aby oblečenie a veci, ktoré si na zóne nenájdu svojho majiteľa, poputovali do organizácií, ktoré pomáhajú rôznou formou skupinám ľudí a jednotlivcom v nepriaznivej životnej situácii a pôsobia v Trnave a jej okolí.



"Vítaní sú na zóne všetci, ktorým myšlienka znovu využitia pekného oblečenia a vecí, ktoré by inak skončili na skládke nie je cudzia a záleží im na našej krásnej planéte, ktorú určite nechcú mať plných odpadkov," dodala Šujanová.