Letná zóna bez peňazí sa v sobotu rozloží znovu na nádvorí gymnázia

Trnava 23. júna (TASR) – Letná zóna bez peňazí v Trnave oživí v sobotu (24. 6.) nádvorie Gymnázia Jána Hollého. Do 12.00 h ponúkne bezplatne všetkým, ktorí majú záujem, oblečenie, veci do domácnosti, pre školákov, športové potreby a mnohé ďalšie. Podujatie už deviaty rok v Trnave organizuje skupina dobrovoľníkov, päť rokov sa zapája gymnázium a poskytuje svoje priestory. Vedúcou tímu je pedagogička Andrea Bánová.



"Každoročne pripravíme letnú a zimnú časť Zóny bez peňazí. Deň pred jej konaním môžu darcovia priniesť veci, ktoré už nepotrebujú, ale ktoré sú čisté, funkčné, použiteľné. Sme radi, že môžeme konštatovať, že tak, ako sa zvyšuje počet návštevníkov, zvyšuje sa aj počet našich donorov," uviedla Bánová pre TASR. Ľudia, ktorí na zónu zavítajú, pritom nie sú iba Trnavčania a z okolia, ale aj zo vzdialenejších miest ako Senica, Skalica, Bratislava a sú to, ako povedala, pravidelní návštevníci.



"Na zóne si môže prísť na svoje každý, nielen sociálne slabší, ktorí vítajú dozásobiť si domácnosť. Sú to mladé rodiny, seniori, študenti, kreatívci, obzerajúci sa po originálnych kúskoch," doplnila Bánová. Odkedy sa do spoluorganizovania podujatia zapája gymnázium, sú stálou súčasťou tímu aj jeho študenti. "Teraz ich máme na sobotu pripravených 60, budú rozpoznateľní v zelených tričkách, chodia pomáhať aj absolventi, ktorí si akciu obľúbili," doplnila. Organizačný štáb Zóny bez peňazí ocenil aj Trnavský samosprávny kraj, ktorý mu pred časom udelil ocenenie Ekologický čin roka. "Environmentálny aspekt podujatia je pre nás dôležitý. Nielenže zóna prispieva k ďalšiemu obehu vecí a pomáha hľadať majiteľov, tie, ktoré si nikto neodnesie, posúvame ďalej do zariadení sociálnej starostlivosti či na recykláciu," dodala Bánová.