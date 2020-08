Letné divadelné predstavenia v Prešove videlo doteraz vyše 800 detí

Prešov 19. augusta (TASR)- V Ekoparku Holá hora sa počas tohtoročných školských prázdnin prvý raz konalo podujatie Leto s Babadlom. Pravidelné nedeľné divadelné predstavenia pre deti, ktoré Technické služby mesta Prešov (TSmP) zorganizovali v spolupráci s Parkom kultúry a oddychu (PKO) v Prešove a divadlom Babadlo, videlo viac ako 800 detí a rodičov. Najväčší záujem bol v prvú augustovú nedeľu o rozprávku Ako išlo vajce do sveta. TASR o tom informovala Ingrid Mihaľová z TSmP.



Od začiatku júla mohli podľa jej slov návštevníci vidieť sedem rozprávok. Posledná, Sen jedného duba ich čaká v nedeľu (23. 8.).



"Ekopark sme pre verejnosť otvorili ešte v druhej polovici mája. Prebiehali tam viaceré letné aktivity, novinkou boli bábkové predstavenia každú nedeľu určené tým najmenším. Sami sme boli zvedaví, ako sa nám podarí dodržať nevyhnutné hygienické opatrenia, ako dostatočný odstup u detí či používanie dezinfekčných prostriedkov. Návštevníci sa však správajú disciplinovane. Rovnako to bolo aj počas divadelných predstavení. Sme radi, že sme do tejto aktivity išli," uviedla Mihaľová.



Areál je podľa nej obľúbeným miestom vychádzok Prešovčanov vďaka priestoru na voľnočasové aktivity rodín. Deti môžu v živom zookútiku sledovať rôzne zvieratá. Počas letnej sezóny je ekopark otvorený každý deň do 18.30 h. Aquaterárium je zatiaľ uzavreté.



"Po úspešnom divadelnom lete na jeseň pripravujeme ďalší ročník pravidelného podujatia Ekofest 2020. Mal by sa uskutočniť od 23. do 26. septembra," doplnila Mihaľová.



Ekopark v Prešove je súčasťou areálu s názvom Holá hora. V roku 1820 ho založil pedagóg Matej Sennowitz ako botanickú záhradu pre študentov i širokú verejnosť. Nachádzali sa v nej domáce a cudzokrajné exotické rastliny, ovocné stromy, kríky, skleník s citrusovými stromami. Po jeho smrti záhrada spustla a po polstoročí ju dal znova oživiť a pre pôvodné účely upraviť známy prešovský lekárnik Fridrich Kolman. Hoci park, ktorý mal pôvodne štyri hektáre, má dnes už podstatne menšiu rozlohu, stále zostáva príťažlivým miestom na relax obyvateľov mesta.