Letné horúčavy na Námestí SNP vo Zvolene zmiernia fontány

Zvolen 6. februára (TASR) - Letné horúčavy na Námestí SNP vo Zvolene zmiernia nové fontány. Starú nahradí nová, ďalšia a menšia pribudne v jej blízkosti. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.



Dodala, že nová veľká fontána bude veľkosťou kopírovať pôvodnú a v súčasnosti ju projektujú. Bude v tvare kruhu. Voda z 33 vodných dýz bude striekať do rôznych výšok. "Projekt počíta aj so svetelnými a zvukovými efektmi. Okrem toho, že fontána osvieži vzduch, ponúkne aj estetický zážitok," povedal hlavný architekt mesta Peter Kašša. Okrem vodných dýz má byť dekoratívne osvetlený aj okraj fontánového telesa.



K vyššej vlhkosti ovzdušia prispeje i druhá menšia fontána obdĺžnikového tvaru. Projektant ju zasadil do priestoru pri pamätníku Valaška. Voda v nej bude striekať z piatich dýz.



Investíciu za 1,7 milióna eur pokryje mesto z eurofondov. V úmysle má zároveň rozšíriť aj plochy zelene. "Existujúci zelený záhon na Sládkovičovej ulici bude síce užší, ale dlhší. Zmenou dispozície vytvárame podmienky na umiestnenie sezónnych terás pred prevádzkami tak, aby zostal ešte voľný koridor pre vozidlá dopravnej obsluhy," doplnil Kašša. Ulicou sa bude tiahnuť aj alej stromov. Na ich výsadbu zvolili záhradní architekti celoročne zelené stromy väčšieho vzrastu, aby hneď poskytovali dostatok tieňa. Súčasťou projektu na ulici je tiež rekonštrukcia verejného osvetlenia.



Premenou prejde aj Námestie slobody. Okrem nových stromov a ďalšej zelene nastanú zmeny v usporiadaní spevnených a zelených plôch. "Vzhľad námestia v minulosti dotvárali dve aleje stromov, ktoré už dožili. Zeleň v strednom ostrovčeku medzi jednosmernými cestami je už prestarnutá," zhrnul architekt s tým, že sú to krovy stredného vzrastu. Kompozične dopĺňajú priestor námestia len v nižších úrovniach. Podľa neho vo vyšších úrovniach je urbanistický priestor námestia kompozične prázdny, vizuálne v ňom prevládajú budovy a absentujú zelené prvky.



Starú fontánu na námestí pre jej zlý technický stav vlani premenili na veľký kvetinový záhon. Mala hrdzavé dýzy, z ktorých striekala voda, i zatopenú miestnosť s technológiou.