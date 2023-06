Letné kúpalisko Mičurin v Bratislave plánujú otvoriť od 1. júla

Bratislava 21. júna (TASR) - Letné kúpalisko Mičurin v areáli bývalého Domu mládeže na Búdkovej v Bratislave plánujú spustiť a otvoriť od 1. júla. Pre TASR to potvrdili z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.



Výšku vstupného určuje prevádzkovateľ kúpaliska, čiže Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NiVaM). "Ceny vstupného sa oproti minulému roku výrazne nezvýšia, avšak sa upravia vzhľadom na zvyšovanie cien energií, ktoré je nevyhnutné v cene vstupného pre návštevníkov letného kúpaliska Mičurin zohľadniť," spresnili z rezortu školstva. Bazén v areáli na Búdkovej ulici je kapacitne určený pre 150 návštevníkov. Dlhý je 20 a široký sedem metrov.



Z rezortu školstva priblížili, že na kúpalisku boli v ostatnom období vykonané práce tak, aby bol dosiahnutý bezpečný pohyb návštevníkov kúpaliska. Išlo najmä o čistenie bazéna, kanalizácie a dažďových odtokov, napúšťanie bazéna, kontrolu a opravu sociálnych zariadení a zachlórovanie bazéna. Ďalej aj o inštaláciu technológie, kontrolu detského ihriska, revitalizáciu areálu a okolia bazéna a o odber vzoriek vody a vystavenie povolenia, teda či je voda zdravotne vyhovujúca.



V sobotu (17. 6.) sa začala tohtoročná letná sezóna na bratislavských mestských kúpaliskách. Otvorené sú Areál zdravia Zlaté Piesky a kúpaliská Rosnička, Lamač, Krasňany. Postupne pribudli aj kúpaliská Delfín a Tehelné pole. Kúpalisko Rača otvoria do konca júna. Návštevníci musia rátať s upravenou cenou vstupného. Kúpalisko Matadorka v bratislavskej Petržalke by malo otvoriť tohtoročnú letnú sezónu v sobotu (24. 6.).