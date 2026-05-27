Letné kúpalisko v Dudinciach otvorí brány pre verejnosť tento piatok
Pred otvorením tohtoročnej sezóny prebehla v areáli tradičná údržba po zimnom období.
Autor TASR
Dudince 27. mája (TASR) - Letné kúpalisko Dudinka v Dudinciach v okrese Krupina otvorí svoje brány pre verejnosť v piatok 29. mája. Aj tento rok ponúkne návštevníkom možnosť oddýchnuť si v bazéne s unikátnou minerálnou vodou, ktorá je pre Dudince typická. Informovala o tom marketingová špecialistka Kúpeľov Dudince Andrea Petrušová.
Ako uviedla, pred otvorením tohtoročnej sezóny prebehla v areáli tradičná údržba po zimnom období. Bazény vyčistili, technológie skontrolovali a pripravili na prevádzku. „Upravovali sa tiež vonkajšie priestory, zeleň a mobiliár, aby sa návštevníci cítili v areáli príjemne už od prvých teplých dní,“ poznamenala Petrušová.
Podotkla, že tento rok nejde o sezónu veľkých stavebných zmien, skôr o pokračovanie v postupnom zveľaďovaní areálu a skvalitňovaní služieb, ktoré návštevníci poznajú a oceňujú.
Petrušová dodala, že ceny vstupného na kúpalisko pre túto sezónu mierne upravili, reflektujú však rast prevádzkových nákladov. „Naďalej však zachovávame zvýhodnené rodinné vstupy či lacnejšie vstupné počas pracovných dní, aby ostalo kúpalisko dostupné pre rodiny aj pravidelných návštevníkov,“ dodala.
Okrem otvorenia kúpaliska sa môžu návštevníci Dudiniec tešiť počas nastávajúceho víkendu aj na sobotné (30. 5.) otvorenie kúpeľnej sezóny na Námestí pri pitných vázach. Program s podtitulom Liečivé tóny hudby ponúkne koncerty aj aktivity pre všetky generácie. Podujatie bude mať tento rok aj symbolický rozmer. Pripomenie si 60 rokov od výstavby liečebného domu Rubín, čo odštartovalo éru budovania moderných kúpeľov v Dudinciach.
