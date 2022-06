Letné kúpalisko v Hriňovej otvorilo tohtoročnú sezónu

Hriňová 1. júna (TASR) – Letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese v stredu otvorilo tohtoročnú letnú sezónu. Pre TASR to potvrdil riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Ako uviedol, všetky deti do 15 rokov majú v stredu na Medzinárodný deň detí vstup zdarma. "Pripravený je pre ne aj animačný program plný pohybových aktivít," spomenul s tým, že ceny vstupného na túto letnú sezónu upravili. "Reagovali sme tak na vývoj cien energií," vysvetlil.



Podľa neho v letnej sezóne v roku 2022 plánujú pokračovať v aktivitách, ktoré využívali ľudia aj vlani. Sú to napríklad ranné a večerné plávanie, kurzy plávania, joga i zážitkové aktivity pod vedením animátorov. Návštevníci tiež môžu využívať ihrisko na plážový volejbal.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť vlani 30. júna. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Horník spomenul, že k 31. augustu 2021 bolo kúpalisko otvorené 59 dní, návštevnosť bola 17.047 ľudí a najvyššia denná návšteva 1029 ľudí. Na dennom plávaní sa počas sezóny zúčastnilo 12.503 návštevníkov, na rannom 546 a večernom 3993.