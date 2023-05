Letné kúpalisko v Hriňovej plánuje tohtoročnú sezónu otvoriť 1. júna

Hriňová 29. mája (TASR) - Letné kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese plánuje tohtoročnú letnú sezónu otvoriť 1. júna. Pre TASR to potvrdil riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Ako priblížil, všetky deti do 15 rokov majú vo štvrtok na Medzinárodný deň detí vstup zdarma. "Pripravený je pre ne program v podobe športových a animačných aktivít pod vedením animátorov," spomenul s tým, že k dispozícii bude nové detské ihrisko so šmýkačkou, malou lezeckou stenou a lanovými prvkami priamo v areáli kúpaliska. "Pre zvýšenie komfortu návštevníkov sme kúpili nové ležadlá a slnečníky. V priebehu mesiaca jún pribudne taktiež vonkajšia sudová sauna," uviedol s tým, že ceny vstupného v tejto letnej sezóne sú rovnaké ako vlani.



Podľa neho v letnej sezóne v roku 2023 plánujú pokračovať v aktivitách, ktoré využívali ľudia aj vlani. Sú to napríklad ranné a večerné plávanie, návštevníci tiež môžu využívať ihrisko na plážový volejbal.



Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Horník vlani druhú letnú sezónu kúpaliska hodnotil pozitívne. "V roku 2022 naše kúpalisko navštívilo 20.000 ľudí," uzavrel.