Letné kúpalisko v Humennom otvoria v sobotu, vstupné zvyšovať nebudú

Humenné 14. júna (TASR) – Letné kúpalisko v Humennom sprístupnia verejnosti v sobotu 18. júna, cena vstupného aj napriek rastúcim cenám energií ostane na vlaňajšej úrovni. Pre TASR to uviedol poverený riaditeľ Správy rekreačných a športových zariadení (SRaŠZ) Humenné Peter Ždiňak.



"Máme vyčistený bazén, máme doň napustenú vodu, v pondelok (13. 6.) odobrala hygiena vzorky, v stredu (15. 6.) by sme mali mať výsledky. Areál máme pokosený, volejbalové ihrisko pripravené i sociálne zariadenia. Sme pripravení," povedal s tým, že s prípravami na spustenie letnej sezóny na kúpalisku začala SRaŠZ približne pred troma týždňami. Z 50 metrov dlhého bazéna bolo treba vypustiť vodu, vyčistiť ho a znova napustiť. "Voda do veľkého bazéna sa napĺňa dva týždne nepretržite," ozrejmil Ždiňak.



Zvýšenie cien za energie sa v prípade prevádzky letného kúpaliska prejavili len na nákladoch za elektrinu, pri ktorej cena stúpla zo 60 na 200 eur za megawatthodinu. Keďže elektrina je podľa Ždiňaka na kúpalisku potrebná len pre chod niekoľkých motorov a filtre, zvýšenie nákladov nepovažuje za dramatické. Ako doplnil, v uplynulých rokoch, poznačených pandémiou nového koronavírusu, robili SRaŠZ problém znížené tržby zo vstupného na mestské športoviská, keďže väčšina z nich musela byť uzavretá i viac ako pol roka. Kým v roku 2019 boli tržby za kúpalisko a plaváreň vo výške takmer 148.000 eur, vlani to bolo približne 66.800.