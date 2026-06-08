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Letné kúpalisko v Nitre má byť otvorené 20. júna

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

V súčasnosti mesto na kúpalisku pracuje na modernizácii bazéna Dana.

Autor TASR
Nitra 8. júna (TASR) - Letné kúpalisko v Nitre sa má otvárať 20. júna. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Ako povedal, termín otvorenia sezóny je už prakticky istý, zmeniť ho môže iba nepriaznivé počasie. „Vstupné na kúpalisku sa tento rok nezvyšovalo. V platnosti zostávajú cenníky z minulého roka,“ pripomenul Holúbek.

V súčasnosti mesto na kúpalisku pracuje na modernizácii bazéna Dana. Obnovuje sa jeho povrch a inštaluje sa tu aj nová šmýkačka. „Použitie tejto atrakcie bude zahrnuté už v cene vstupného. Jej osadenie aj s obnovou bazéna stálo viac ako 276.000 eur,“ doplnil hovorca mesta.
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