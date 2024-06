Letné kúpalisko v Žiline sa chcú otvoriť 18.júna, vstupné bude drahšie

Žilina 13. júna (TASR) - Otvorenie letnej sezóny na žilinskom kúpalisku je v prípade priaznivého počasia naplánované na utorok 18. júna. Tohtoročná sezóna so sebou prináša dvadsaťpercentné navýšenie cien vstupného. Novinkami sú dve vzduchové trampolíny pre najmenších a dokončené streetbalové ihrisko. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová.



"Pracovníci kompletne vyčistili bazény, chodníky a v rámci príprav sa opravili a vymenili ďalšie časti podlahy v okolí letných bazénov. Dva hlavné brody nahradili plne nerezovými s bezbariérovými prechodmi, sprchami a vodnou hmlou," priblížila Ondrášová.



Upozornila, že nová sezóna so sebou prináša zmeny v cenníku. "Zvýšenie vstupného približne o 20 percent si vyžiadali rastúce náklady spojené s prevádzkou krytej plavárne a kúpaliska. Cenovo výhodnejšie bude zakúpenie vstupenky cez nový e-shop a zákazníkom to umožní prednostný vstup do areálu," dodala hovorkyňa mesta.



Nový elektronický obchod bude ponúkať všetky druhy elektronických vstupeniek, čiže základné, zľavnené aj rodinné. Návštevníci si ich budú môcť online objednať a zaplatiť platobnou kartou najskôr deň vopred. E-shop bude funkčný aj počas sezóny zimného štadióna na zakúpenie vstupeniek na verejné korčuľovanie.