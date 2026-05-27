Letné kúpalisko vo Veľkom Krtíši plánuje sezónu otvoriť 13. júna
Program sa začne prvým ročníkom veľkokrtíšskeho triatlonu, ktorý zaradili aj do Slovenského pohára.
Autor TASR
Veľký Krtíš 27. mája (TASR) - Letné kúpalisko Krtko vo Veľkom Krtíši plánuje tohtoročnú letnú sezónu otvoriť 13. júna. Súčasťou bude zábava pre deti i program pre dospelých. TASR o tom informoval riaditeľ Správy športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško.
Spresnil, že program sa začne prvým ročníkom veľkokrtíšskeho triatlonu, ktorý zaradili aj do Slovenského pohára. Popoludnie bude pokračovať aktivitami pre deti, v ktorom sa zabavia na nafukovacích hradoch. „Uvidia aj psovodov, statické ukážky predvedú aj vojaci z Centra výcviku Lešť,“ uviedol s tým, že večer od 19.00 h pripravujú videotanečnú zábavu so starými hitmi.
Vrško uviedol, že pred letnou sezónou obnovili okolie bazénov, spestrili okolie bufetov aj s ich vybavením a ponukou jedál a nápojov. „Najväčšou investíciou je ozvučenie celého areálu, čo ocenia vo zvýšení komfortu nielen návštevníci. Pomôže nám to aj pri organizovaní všetkých akcií,“ poznamenal. Zdôraznil, že ceny vstupného pre leto 2026 ostávajú nezmenené. Cieľom podľa neho je, aby mohli privítať ešte viac návštevníkov ako v minulých rokoch.
