Letné kúpalisko vo Veľkom Krtíši ukončilo sezónu, bola priemerná

Veľký Krtíš 15. septembra (TASR) – Ukončená letná sezóna na kúpalisku vo Veľkom Krtíši bola aj napriek dvojtýždňovému výpadku v strede leta priemerná. Číslami sa bude pohybovať tesne pod minuloročnou. Pre TASR to uviedol riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Veľký Krtíš Marian Vrško.



Dodal, že kúpalisko ukončilo letnú sezónu 3. septembra. Kým bude pretrvávať pekné počasie, chcú umožniť obyvateľom Veľkého Krtíša s kartou mesta zdarma využívať areál kúpaliska aj s detskými atrakciami. Podľa jeho slov po lete čistia areál, odkladajú ležadlá a slnečníky.



Vrško poznamenal, že sezóne počasie začiatkom augusta neprialo. Keďže je závislá od slnečných dní, návštevnosť bola v tých dňoch nízka. Ďalšie augustové týždne však boli nadpriemerné. Zhrnul, že sa to týkalo teploty aj návštevnosti areálu.



Prelom júla a augusta nebol pre kúpalisko tento rok priaznivý. "Za toto obdobie prišlo o 90 percent návštevníkov menej ako minulý rok," zhodnotil Vrško začiatkom augusta. Výpadok tržieb bude mať podľa neho nepriaznivý vplyv aj na ostatné mestské prevádzky. "Budeme musieť hľadať iné zdroje ich financovania, aby sme v nich zachovali doterajšiu kvalitu poskytovaných služieb," spresnil.



Biokúpalisko Krtko otvorilo tohtoročnú letnú sezónu 10. júna. Riaditeľ poznamenal, že jeho prevádzka bola v prvom mesiaci ovplyvnená nepriaznivým počasím. Od začiatku júla sa to však začalo zlepšovať.