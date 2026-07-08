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Letné obdobie využijú v Lovči na modernizáciu futbalového areálu
Modernizáciu areálu obec realizuje vďaka dotácii vo výške 200.000 eur z Fondu na podporu športu, projekt spolufinancuje sumou približne 31.500 eur.
Autor TASR
Lovča 8. júla (TASR) - V obci Lovča v okrese Žiar nad Hronom chcú letnú futbalovú prestávku využiť na rekonštrukciu a modernizáciu miestneho futbalového areálu. S prvými prácami začali v týchto dňoch, rekonštrukciu by chceli podľa starostu Ondreja Bahna stihnúť do začiatku novej futbalovej sezóny.
Modernizáciu areálu obec realizuje vďaka dotácii vo výške 200.000 eur z Fondu na podporu športu, projekt spolufinancuje sumou približne 31.500 eur. Cieľom projektu je výrazne zlepšiť podmienky pre hráčov, deti a mládež, fanúšikov, návštevníkov aj celkové fungovanie TJ Lovča.
Bahno skonštatoval, že do priestorov nebolo od ich výstavby vo väčšej miere investované a zariadenie bolo zastaralé. „Rozhodli sme sa preto areál zmodernizovať, aby kvalita priestorov zodpovedala kvalite futbalu, ktorý sa v Lovči hrá,“ poznamenal.
V rámci projektu v areáli vymenia staré futbalové brány za nové, vymenia oplotenie okolo hracej plochy, vymenia existujúce sedačky, postavia dve nové kryté tribúny pre fanúšikov a tiež doplnia a zlepšia osvetlenie areálu. Zrekonštruujú tiež vnútorné zázemie.
Modernizáciu areálu obec realizuje vďaka dotácii vo výške 200.000 eur z Fondu na podporu športu, projekt spolufinancuje sumou približne 31.500 eur. Cieľom projektu je výrazne zlepšiť podmienky pre hráčov, deti a mládež, fanúšikov, návštevníkov aj celkové fungovanie TJ Lovča.
Bahno skonštatoval, že do priestorov nebolo od ich výstavby vo väčšej miere investované a zariadenie bolo zastaralé. „Rozhodli sme sa preto areál zmodernizovať, aby kvalita priestorov zodpovedala kvalite futbalu, ktorý sa v Lovči hrá,“ poznamenal.
V rámci projektu v areáli vymenia staré futbalové brány za nové, vymenia oplotenie okolo hracej plochy, vymenia existujúce sedačky, postavia dve nové kryté tribúny pre fanúšikov a tiež doplnia a zlepšia osvetlenie areálu. Zrekonštruujú tiež vnútorné zázemie.