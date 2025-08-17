< sekcia Regióny
Letné počasie preferujú v zoo kengury, surikaty či lemury kata
Vo svojich výbehoch a voliérach majú prístrešky a závetria, ktoré zabezpečujú tieň a ochranu pred slnkom.
Autor TASR
Bratislava 17. augusta (TASR) - Letné počasie preferujú spomedzi zvierat v bratislavskej zoologickej záhrade kengury, surikaty či lemury kata, ktoré sa rady slnia. Rady ho majú aj žirafy, zebry či pštrosy, ale aj leopardy, jaguáre a levy. Naopak, chladnejšiu klímu preferuje napríklad belaňa tundrová i ostatné druhy sov, ktoré majú voliéry v tienistej lesnej časti. Rovnako tak pandy červené, ktoré trávia deň na strome v chládku, pričom v ich okolí sú aj dve jazierka, ktoré ochladzujú vzduch. Pre TASR to uviedla Alexandra Ritterová zo zoo.
„V tomto období je nevyhnutné, aby zvieratá mali dostatočné množstvo vody, ktorú im chovatelia pravidelne kontrolujú,“ skonštatovala Ritterová.
Vo svojich výbehoch a voliérach majú prístrešky a závetria, ktoré zabezpečujú tieň a ochranu pred slnkom. Množstvo tieňa poskytuje aj samotná vegetácia vo výbehoch a v okolí. Počas leta je podľa nej aj dostatok čerstvej zelenej trávy, ktorú spásajú alebo im ju kosia. Majú takisto čerstvé listy a konáre stromov, tie dostávajú žirafy, makaky či gibony. „Zvieratám sa pridáva viac minerálov, aby sa pokryl ich zvýšený energetický výdaj,“ podotkla Ritterová.
Počas teplých letných dní sa zvieratá zvyknú taktiež ochladzovať. Lamy, vtáky nandu, emu či papagáje zvyknú chovatelia sprchovať. Nosorožce a diviaky majú vytvorené vo výbehoch bahniská. Krkavcovi a myšiakom ochladzujú vodou aj vnútro voliér, ktoré majú zároveň zatienené.
Šimpanzy, orangutany a medveď dostávajú zmrazené ovocné pochúťky. Dva veľké ochladzovacie bazény majú vo svojom výbehu k dispozícii hrošíky libérijské. Podobne sa zvykne ochladzovať aj medveď, ktorý má zároveň k dispozícii rozšírenú lesnú časť výbehu s brlohom. „Jazierka alebo bazéniky majú vo výbehoch aj viaceré vtáčie druhy,“ doplnila Ritterová.
Zoo sa snaží spríjemniť pobyt počas leta aj návštevníkom. Za vstupom do zoo je napríklad umiestnený stánok s voľne dostupným opaľovacím krémom, na viacerých miestach sa nachádzajú pitné fontány, na detských ihriskách sú nainštalované hmlové brány i veľkoplošné tienenie. Novinkou je vodný prvok na hornom detskom ihrisku - sústava drevených kanálov, do ktorých môžu deti pumpovať vodu, tá následne odteká do dažďovej záhrady, ktorú zavlažuje.
Zoo sa snaží spríjemniť pobyt počas leta aj návštevníkom. Za vstupom do zoo je napríklad umiestnený stánok s voľne dostupným opaľovacím krémom, na viacerých miestach sa nachádzajú pitné fontány, na detských ihriskách sú nainštalované hmlové brány i veľkoplošné tienenie. Novinkou je vodný prvok na hornom detskom ihrisku - sústava drevených kanálov, do ktorých môžu deti pumpovať vodu, tá následne odteká do dažďovej záhrady, ktorú zavlažuje.